Dandadan: pubblicate novità sulla seconda stagione, compreso un nuovo personaggio

Il sito ufficiale dell'anime televisivo di Dandadan ha svelato diverse novità in vista della seconda stagione, come un nuovo membro del cast, un nuovo teaser e la première.

Sono state rivelate ufficialmente alcune interessanti novità sulla seconda stagione di Dandadan: un nuovo membro del cast, Mutsumi Tamura, si unisce per dare vita al personaggio di Evil Eye, mentre la serie si prepara a rinnovare il suo universo tra misteri paranormali e uno strano romanticismo adolescenziale.

Dandadan: pronti per la seconda stagione?

Basata sul manga omonimo di Yukinobu Tatsu, la seconda stagione è pronta a catturare l'immaginazione degli appassionati. La nuova stagione debutterà in streaming a livello mondiale a luglio 2025, mentre il trailer, già disponibile online, lascia intravedere un assaggio di ciò che ci aspetta.

Nel contesto di un mondo dove il soprannaturale si intreccia con i sentimenti più umani, la trama segue Momo, una studentessa di una famiglia di medium, e il suo compagno di classe Okarun, un fanatico dell'occulto, i quali, dopo un iniziale scontro di convinzioni - lei crede nei fantasmi e lui negli alieni - si trovano ad affrontare eventi paranormali. In questo scenario, Momo risveglia poteri nascosti e Okarun acquisisce la forza di una maledizione, dando inizio a una storia d'amore inaspettata e intensa.

Prodotta da Science SARU, la nuova stagione si avvale del talento dei registi Fūga Yamashiro e Abel Góngora, che insieme al ritorno di un cast consolidato, promettono una continuità stilistica e innovativa. L'esperienza della prima stagione, andata in onda in Giappone il 3 ottobre su TBS e MBS (Super Animeism TURBO) e successivamente distribuita globalmente da Netflix, ha già tracciato un percorso di successo che si preannuncia destinato a espandersi ulteriormente.

La colonna sonora, firmata dal compositore Kensuke Ushio, si sposa con i disegni dei personaggi ideati da Naoyuki Onda e con il design degli alieni curato da Yoshimichi Kameda, mentre le sigle d'apertura e chiusura, "Otokone" dei Creepy Nuts e "TAIDADA" di ZUTOMAYO, donano un ulteriore tocco distintivo. A livello di distribuzione, GKIDS ha annunciato una proiezione teatrale dei primi episodi in Nord America il 6 giugno 2025, in Asia (fuori dal Giappone) il 30 maggio e in Europa il 7 giugno.