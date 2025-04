Dandadan, il nuovo trailer per la seconda stagione svela a che punto della storia siamo

Dandadan si prepara a scuotere ancora una volta gli schermi: la seconda stagione adatterà gli archi narrativi "Cursed House" ed "Evil Eye", promettendo paranormale ad alta tensione ed emozioni sopra le righe. Prima dell'arrivo ufficiale su Netflix e Crunchyroll il 3 luglio 2025, viene confermata anche un'anteprima cinematografica esclusiva negli USA che accenderà l'entusiasmo dei fan più impazienti.

Un'estate infestata: Dandadan ritorna

L'universo folle e scoppiettante di Dandadansi prepara a un'estate di puro delirio. Dopo aver chiuso la prima stagione lo scorso dicembre, la serie firmata Science Saru riparte con una novità: il 6 giugno 2025, i fan americani potranno assistere in anteprima a Dandadan: Evil Eye, proiezione speciale che lancerà la nuova stagione nei cinema, grazie alla distribuzione di GKIDS. Una scelta che ricalca il successo della tripla première cinematografica di settembre 2024 e che, ancora una volta, accende i riflettori su una delle serie più elettrizzanti nate da Shonen Jump+.

Con un'energia da montagne russe e uno spirito da parodia "Scooby-Doo", la nuova stagione promette di mischiare ancora i generi: dal brivido puro alla commedia scolastica, passando per l'horror soprannaturale. L'arco "Cursed House" catapulterà Momo e Okarun in un'indagine spettrale nella casa di villeggiatura di Jiji, l'amico d'infanzia di Momo - nonché rivale amoroso di Okarun. Ma sarà l'arco "Evil Eye" a rivelare la vera anima oscura della stagione: Jiji e il suo legame inquietante con l'Occhio Maligno promettono una discesa negli abissi psicologici dell'orrore.

Yukinobu Tatsu, l'autore originale, si conferma maestro nel trasformare ogni avventura in un'esplosione di assurdità e tensione. Come recita la sinossi ufficiale, "quando arrivano, strani abitanti del luogo sabotano l'indagine prima ancora che possa iniziare, e presto il gruppo scoprirà che sotto la superficie si cela qualcosa di molto più sinistro di quanto avessero immaginato." Per chi non potrà vivere l'evento in sala, l'appuntamento resta fissato per il 3 luglio su Crunchyroll e Netflix.