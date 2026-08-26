Dan Stevens sarà il nuovo RoboCop della serie Prime Video: l’attore risponde da vero fan

Il nuovo Robocop esprime subito il suo entusiasmo: Dan Stevens ha confermato indirettamente il suo coinvolgimento nel progetto e ha fatto subito scattare l'entusiasmo dei fan usando una citazione iconica.

Dan Stevens ha finalmente commentato la sua partecipazione alla nuova serie di RoboCop targata Prime Video, nella quale vestirà i panni di Alex Murphy, rompendo il silenzio sui social con un post ironico e decisamente in tema.

Dan Stevens interpreta Alex Murphy nella nuova serie di RoboCop

La reazione di Dan Stevens al casting è arrivata attraverso Instagram, dove l'attore ha pubblicato un breve video accompagnato dalla frase "Buzz buzz..." e dall'emoji di un braccio meccanico. Il riferimento al personaggio è diventato ancora più evidente quando Stevens ha aggiunto una delle battute più riconoscibili della saga: "Vivo o morto tu verrai con me". Un modo decisamente giocoso per presentarsi nei panni del nuovo RoboCop, senza però anticipare dettagli sulla storia della serie.

Il casting era stato riportato per la prima volta da Deadline. Stevens interpreterà Alex Murphy, il poliziotto destinato a diventare RoboCop, nella serie composta da otto episodi che Prime Video sta sviluppando ormai da diversi anni. Il progetto ha preso forma dopo l'acquisizione di MGM da parte di Amazon nel 2022 e punta a riportare sul piccolo schermo uno dei personaggi più riconoscibili della fantascienza cinematografica.

La nuova serie non dovrebbe limitarsi a riproporre semplicemente le vicende già raccontate nei film. Al centro ci sarà un gigantesco gruppo tecnologico che decide di introdurre un potente robot all'interno delle forze di polizia di una città. Da questa premessa nascerà il conflitto che porterà alla storia di Alex Murphy e alla sua trasformazione in RoboCop. Il modo in cui la tecnologia verrà utilizzata dalle autorità e dalle grandi aziende potrebbe quindi avere un ruolo importante nella nuova versione del franchise.

A occuparsi della serie sarà Peter Ocko, che ricoprirà il triplo incarico di sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo. Tra i produttori esecutivi figura anche James Wan, attraverso la sua casa di produzione Blumhouse Atomic Monster, insieme a Michael Clear e Rob Hackett. Particolarmente importante è inoltre la presenza di Ed Neumeier, co-creatore del RoboCop originale, coinvolto come produttore esecutivo.

James Wan promette una versione nuova ma fedele allo spirito originale

James Wan ha già parlato con entusiasmo della possibilità di lavorare al progetto, spiegando di essere da sempre un grande appassionato di Robocop. La sua intenzione, insieme a quella degli altri produttori, sembra essere quella di trovare un equilibrio tra il rispetto per il film originale e una rilettura capace di funzionare per il pubblico contemporaneo.

La locandina di Robocop

È proprio questo uno degli aspetti più interessanti della nuova serie. RoboCop è nato negli anni Ottanta come una satira particolarmente tagliente della società, del consumismo e del rapporto sempre più stretto tra grandi aziende, tecnologia e forze dell'ordine. Portare nuovamente quel mondo sullo schermo offre quindi la possibilità di affrontare temi che oggi hanno assunto una rilevanza ancora maggiore.

La scelta di Dan Stevens potrebbe inoltre rappresentare un elemento fondamentale per dare alla serie una propria identità. L'attore dovrà infatti interpretare sia l'uomo dietro la macchina sia il personaggio corazzato che il pubblico conosce come RoboCop. La componente umana di Murphy sarà probabilmente altrettanto importante quanto le scene d'azione, soprattutto se la serie deciderà di dedicare maggiore spazio alle conseguenze della trasformazione del protagonista.

Per Stevens si tratta inoltre di un nuovo progetto importante con Amazon MGM Studios, dopo il lavoro svolto in Legacy of Spies. L'attore è contemporaneamente impegnato nella seconda stagione di Dexter: Resurrection, segno di un momento particolarmente intenso per la sua carriera televisiva.

Intanto, la sua prima reazione al casting sembra aver conquistato immediatamente il pubblico. In appena undici ore, il post su Instagram ha superato 29.500 Mi piace e 1.300 commenti, con molti fan già entusiasti all'idea di vedere Stevens nei panni di Alex Murphy. La serie non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma una cosa è già chiara: Prime Video sta puntando su un volto molto diverso per riportare RoboCop al centro della scena.