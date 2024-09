Robocop: James Wan produttore della nuova serie in fase di sviluppo

Robocop diventerà una serie tv e oggi è stato annunciato il coinvolgimento di James Wan come produttore e di Peter Ocko che si assumerà l'incarico di showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo.

Il progetto è in fase di sviluppo tra le fila di Amazon MGM Studios e vedrà quindi coinvolta anche la casa di produzione Atomic Monster.

I primi dettagli dello show

La serie di Robocop racconterà quello che accade quando una multinazionale in campo tecnologico collabora con il dipartimento di polizia per introdurre un nuovo modo per combattere il crimine: un poliziotto che è in parte macchina e in parte umano.

Il protagonista del film

Il franchise sci-fi raccontava la storia di Alex Murphy, un poliziotto di Detroit che viene ferito durante un turno di lavoro e si ritrova a diventare un potente cyborg chiamato RoboCop.

Il primo film era stato diretto da Paul Verhoeven, con protagonista Peter Weller, e aveva debuttato nei cinema di tutto il mondo nel 1987 ed erano poi stati realizzati due sequel, nel 1990 e nel 1993, mentre nel 2014 era stato prodotto un remake del lungometraggio originale.

Ocko, già nel team di Lodge 49, sarà produttore esecutivo della serie in collaborazione con Wan, Michael Clear e Rob Hackett. Danielle Bozzone supervisionerà per Atomic Monster.

Amazon aveva individuato in Robocop uno dei titoli che facevano parte del catalogo di MGM, di cui ha recentemente acquisito i diritti, potenzialmente utili per sviluppare nuovi progetti, cinematografici e televisivi. Tra gli altri brand al centro dello sviluppo di varie serie ci sono anche La rivincita delle bionde, di cui poche ore fa è stata annunciata l'apertura del casting per il ruolo di Elle Woods nello show prequel, Saranno Famosi e l'horror Poltergeist.