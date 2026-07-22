RoboCop, Prime Video conferma la serie TV, ma i fan hanno un dubbio: è un reboot o un sequel?

Amazon MGM Studios ha ufficializzato la serie TV di RoboCop. Il progetto è finalmente realtà, ma resta una domanda fondamentale: sarà un reboot completo oppure un seguito ambientato nello stesso universo del film cult del 1987?

Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Prime Video realizzerà una serie TV di RoboCop. Il progetto, sviluppato da Amazon MGM Studios, sarà composto da otto episodi e riporterà sul piccolo schermo uno dei personaggi più iconici della fantascienza degli anni Ottanta. L'annuncio, però, ha aperto immediatamente un dibattito tra gli appassionati. La piattaforma non ha infatti chiarito se la nuova produzione racconterà una storia completamente nuova oppure se proseguirà, in qualche modo, gli eventi del film originale diretto da Paul Verhoeven.

Amazon punta ancora sui grandi franchise

Da quando ha acquisito MGM nel 2022, Amazon ha iniziato a valorizzare il vastissimo catalogo dello storico studio, trasformando numerose proprietà in nuove produzioni cinematografiche e televisive. Negli ultimi anni sono infatti stati annunciati progetti dedicati a La rivincita delle bionde, The Thomas Crown Affair, Voltron e persino il nuovo corso di James Bond, dopo l'accordo che ha affidato ad Amazon il controllo creativo del celebre agente segreto.

In questo contesto si inserisce anche RoboCop, la cui serie era stata annunciata per la prima volta nel 2024 e che ora riceve ufficialmente il via libera alla produzione.

La locandina del primo Robocop

Alla guida del progetto ci sarà Peter Ocko, già autore di serie come Lodge 49 e Pushing Daisies, che ricoprirà il ruolo di showrunner e sceneggiatore. Tra i produttori esecutivi figura anche James Wan, mentre è stata confermata la partecipazione di Ed Neumeier, co-creatore e co-sceneggiatore del film originale del 1987, elemento che rappresenta un segnale rassicurante per gli appassionati della saga.

Nonostante l'entusiasmo per l'annuncio, Amazon non ha sciolto il dubbio principale che accompagna il progetto. La sinossi ufficiale recita: "Un gigantesco conglomerato tecnologico convince la città a inserire nelle forze di polizia un potente robot dotato della coscienza di un agente molto amato, caduto in servizio."

Una descrizione che ricorda da vicino le origini di Alex Murphy nel film del 1987 e che lascia pensare a una possibile reinterpretazione della storia piuttosto che a un seguito diretto.

Anche il comunicato stampa parla della volontà di "reimmaginare" il franchise per una nuova epoca televisiva, un'espressione che sembra orientare il progetto verso un vero reboot.

Peter Weller potrebbe tornare?

Pur senza entrare nei dettagli della trama, James Wan ha assicurato che la nuova serie non dimenticherà ciò che ha reso immortale il film di Paul Verhoeven. "Sono un grandissimo fan di RoboCop da sempre, quindi contribuire a portare questo universo in televisione è un sogno. Stiamo lavorando per rispettare ciò che ha reso iconico il film originale, valorizzandone al tempo stesso l'attualità in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, costruendo però qualcosa di completamente nuovo per il pubblico globale."

Peter Weller in Robocop

Parole che sembrano confermare la volontà di mantenere lo spirito satirico e fantascientifico dell'opera originale, pur aggiornandolo ai temi contemporanei.

Negli anni RoboCop ha continuato a vivere attraverso sequel, serie televisive e un reboot cinematografico. Peter Weller interpretò Alex Murphy nei primi due film, mentre RoboCop 3 affidò il ruolo a Robert Burke. Seguirono la serie televisiva del 1994 con Richard Eden, la miniserie Prime Directives con Page Fletcher e il reboot del 2014 interpretato da Joel Kinnaman.

Nessuno di questi progetti, però, è riuscito a raggiungere l'impatto culturale del film originale di Verhoeven, ancora oggi considerato un punto di riferimento del cinema di fantascienza grazie al perfetto equilibrio tra azione, critica sociale e satira.

Tra gli interrogativi rimane anche quello legato a Peter Weller. L'attore ha già dichiarato in passato di essere interessato a un possibile ritorno nell'universo di RoboCop, anche se non è chiaro se possa essere coinvolto in un eventuale cameo o in un ruolo differente rispetto a quello di Alex Murphy.

Per il momento Amazon mantiene il massimo riserbo. L'unica certezza è che lo sviluppo della serie va avanti da diversi anni e che lo studio è perfettamente consapevole del peso che il film del 1987 continua ad avere nell'immaginario degli appassionati. Proprio per questo, la scelta tra reboot e sequel potrebbe rivelarsi uno degli elementi decisivi per il successo della nuova incarnazione di RoboCop.