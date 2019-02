Robocop e il segreto del pollo fritto di KFC negli spot della catena fast food

RoboCop è il protagonista della divertente campagna promozionale ideata da KFC in cui si introduce il Colonnello RoboCop, la nuova versione del colonnello Sanders, che avrà il compito di proteggere la ricetta segreta che rende il pollo fritto della catena di fast food così apprezzato dai suoi clienti.

I brevi spot lo mostrano mentre dà a una famiglia un ultimatum, interviene per nutrire una persona affamata, e ricorda che non può rivelare a nessuno la ricetta segreta.

Ecco i divertenti video:

L'azienda ha scherzato sostenendo di aver assunto RoboCop per occuparsi della sicurezza e di aver protetto la ricetta con una tecnologia avanzata prima di conservarla in un rifugio anti-atomico situato sotto una montagna. Il Colonnello RoboCop si occuperà quindi di proteggere la ricetta segreta di KFC dopo aver mantenuto la sicurezza nelle strade di Detroit.

Il personaggio dovrebbe ritornare in futuro sul grande schermo grazie a un film diretto da Neil Blomkamp e il lungometraggio originale degli anni Ottanta aveva come protagonista Peter Weller nel ruolo di un poliziotto che, dopo essere stato gravemente ferito, viene trasformato in un cyborg, mantenendo però i ricordi della sua vita precedente.