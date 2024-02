Damsel: Millie Bobby Brown contro i draghi nel trailer del nuovo film Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di Damsel, film fantasy che vede protagonista Millie Bobby Brown costretta ad affrontare un drago sputafuoco per mettersi in salvo da una società ambigua.

Oltre alla star di Stranger Things, il film sarà interpretato da Angela Bassett (Black Panther) e Robin Wright (House of Cards).

Un fantasy originale

Basato su una sceneggiatura scritta da Dan Mazeau, Damsel è diretto da Juan Carlos Fresnadillo. Millie Bobby Brown interpreta la principessa Elodie, la cui innocenza lascia il posto a un feroce spirito guerriero quando si ritrova in pericolo. Elodie accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

Il regista di 28 settimane dopo, Juan Carlos Fresnadillo, è il regista del film d'azione di Netflix, mentre Dan Mazeau (Fast X) ha scritto la sceneggiatura. Brown e Mazeau sono anche produttori esecutivi insieme a Mark Bomback (L'alba del pianeta delle scimmie), Robert Brown (Hell's Kitchen) e Sue Baden-Powell (Alpha).

Millie Bobby Brown & Netflix

Conosciuta per il suo ruolo di protagonista nella serie di fantascienza di Netflix, Stranger Things, l'interpretazione di Brown in Damsel dovrà soddisfare le aspettative dei suoi fan fino all'arrivo della quinta e ultima stagione di Stranger Things. Nel frattempo, l'attrice apparirà nell'ultima collaborazione di Anthony e Joe Russo con Netflix, The Electric State, mentre è confermato che anche Enola Holmes 3 è in fase di sviluppo presso lo streamer.