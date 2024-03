Damsel, Millie Bobby Brown ha fatto le sue acrobazie dall'inizio alla fine: 'Come una Tom Cruise al femminile'

Da oggi su Netflix Damsel, avventura fantastica che vede la star di Stranger Things Millie Bobby Brown alle prese con un regno infestato da una creatura mostruosa da cui dovrà salvarsi da sola. Brown ha ammesso orgogliosamente di aver realizzato da sola tutte le acrobazie del film, senza usare controfigure, proprio come una Tom Cruise al femminile.

Ospite del Drew Barrymore Show, l'attrice ventenne ha ammesso che alcune acrobazie erano davvero spaventose confessando: " Chiedi semplicemente, 'Faremo davvero quell'acrobazia?' E poi quel giorno loro mi hanno detto, 'Sì, mettiti l'imbracatura', e io l'ho fatto. Mi sentivo come Tom Cruise."

L'attrice ha poi ribadito: "In questo film, mi sento come la versione femminile di Tom Cruise. Ho fatto tutte le mie acrobazie dall'inizio alla fine. E ho davvero paura di fare le mie acrobazie. Le acrobazie sono spaventose... Non mi sentivo fisicamente allenata per farlo."

La magia di Damsel

Come svela la nostra recensione di Damsel, Millie Bobby Brown interpreta la principessa Elodie, la cui innocenza lascia il posto a un feroce spirito guerriero quando si ritrova in pericolo. Elodie accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

Basato su una sceneggiatura scritta da Dan Mazeau e diretto da Juan Carlos Fresnadillo, il film vede nel cast anche Robin Wright, Angela Bassett, Nick Robinson e Ray Winstone, con Shohreh Aghdashloo che dà voce a un drago sputafuoco.