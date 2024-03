Damsel: Millie Bobby Brown non ci sta a essere sottovalutata

"Essere sottovalutati ti dà grande motivazione, ma non dobbiamo dimostrare niente a nessuno": intervista a Millie Bobby Brown, protagonista di Damsel, film Netflix in cui deve sopravvivere in una caverna insieme a un drago.

A Millie Bobby Brown piacciono i personaggi che non hanno mai vita facile, anzi: si sudano ogni conquista. Da Eleven in Stranger Things, di cui, proprio in questi giorni, sono in corso le riprese dell'ultima stagione, a Elodie in Damsel, dall'8 marzo in streaming su Netflix.

Damsel: Millie Bobby Brown con la spada pronta all'attacco

Nel film di Juan Carlos Fresnadillo è una ragazza che sta per sposare un principe: cosa potrebbe esserci di più perfetto? Almeno secondo le favole antiche. Non vi diciamo perché, invece della corona la ragazza si ritrova in mano una spada. Finisce infatti in una grotta buia e profonda, in cui vive un drago assetato di vendetta.

La ragazza deve quindi raccogliere tutte le proprie forze e la sua intelligenza per non farsi incenerire, mangiare e trovare un modo per uscire. Insomma: dopo il Demogorgone e Godzilla, l'attrice inglese affronta un altro mostro. Sembra proprio non poterne fare a meno. Nella nostra intervista per il lancio di Damsel ci spiega perché.

Damsel: intervista a Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown è sempre circondata da mostri. Cosa ha imparato da loro? "Non penso che si possa imparare così tanto dai mostri. Ma spero che si possa imparare molto dai personaggi umani del film. Ci sono dei personaggi fantastici, non soltanto Elodie. Quindi sì: impariamo da loro!".

Damsel, la recensione: Millie Bobby Brown per un vibrante e coinvolgente survival movie

L'attrice è attratta da personaggi femminili forti, ma anche la sua Elodie avrebbe dovuto ascoltare i consigli della sua matrigna. Anche Millie Bobby Brown sa che ascoltare i genitori è fondamentale: "Penso sia davvero importante ascoltare i loro consigli, perché i genitori hanno molta più esperienza rispetto ai figli. E in particolare i miei. E inoltre mia mamma mi spinge a farmi le mie opinioni e la mia idea delle cose. Una cosa che amo molto".

A un certo punto nella grotta Elodie scopre che degli insetti luminosi hanno delle proprietà in grado di aiutarla e si dispiace di averli sottovalutati. Anche a lei è successo? "Sì, è una grande fonte di motivazione, ma penso che non si debba dimostrare niente a nessuno e se c'è qualcuno che ti chiede di farlo evidentemente non dovrebbe far parte della tua vita. Sono stata sicuramente sottovalutata in passato, ma ho imparato a non sentire il bisogno di farmi apprezzare da chi lo fa, forse non sono le persone giuste per me. Mi circondo solo di persone che mi spingono a credere di poter realizzare ciò che voglio fare".

Damsel: il sequel si fa?

Damsel: Millie Bobby Brown in una sequenza

Tra le qualità di Elodie c'è il dire sempre la verità. Ma è sempre un punto di forza? Secondo Millie Bobby Brown: "Penso sia una risorsa. Sì. Dire la verità è molto importante. E se tutti lo facessimo un po' di più, forse abbasseremmo le nostre difese, saremmo un po' più aperti con gli altri".

Damsel: Millie Bobby Brown in una scena tratta dal film

Nel film la protagonista ha qualche speranza in più di sopravvivere perché trova dei consigli di altre ragazze che l'hanno preceduta. Quanto è importante fare tesoro delle lezioni di chi ci ha preceduto? Per l'attrice: "La conoscenza potere e le donne con quel tipo di saggezza possono cambiare intere generazioni. Quindi sono molto attenta alla loro storia, non soltanto nell'industria: anche nella mia vita privata sono molto fortunata a poter fare tesoro di quelle storie e a farmi guidare da loro".

Damsel: Millie Bobby Brown, un drago e le anticipazioni esclusive secondo Juan Carlos Fresnadillo

Il regista Juan Carlos Fresnadillo ha detto che non gli dispiacerebbe realizzare un sequel di Damsel. Se ce ne fosse l'occasione, l'attrice lo farebbe? "Sono molto felice di questo film, è stato fantastico farne parte: spero che alla gente piaccia e sono davvero contenta che sia finalmente uscito. Non vedo l'ora di sapere cosa ne pensa la gente".