Millie Bobby Brown uccide un drago nel primo footage Netflix del fantasy Damsel

Proprio ieri abbiamo pubblicato il rullo in cui Netflix ha presentato i film più importanti della piattaforma in uscita nel 2023.

Tra questi, c'è Damsel, con Millie Bobby Brown. La giovane attrice, volto simbolo di Netflix grazie al successo di Stranger Things, in cui interpreta Undici, sia della serie Enola Holmes, ora sarà la protagonista di Damsel, in cui è tutt'altro che una damigella in pericolo (damsel in distress)alle prese con un drago, di cui intuiamo il destino, quando l'attrice riemerge sporca di sangue nel corridoio di uno sfarzoso palazzo.

Qui sotto potete rivedere il rullo in cui possiamo dare una prima occhiata al fantasy che riconferma la predilezione dell'attrice per ruoli femminili forti, "damigelle" che quasi mai hanno bisogno di un cavalier servente, ma si salvano da sole. Persino dai draghi.

Il film, diretto da Juan Carlos Fernadillo, e che vedrà anche la partecipazione di Robin Wright e Angela Bassett, sarà disponibile su Netflix dal 13 ottobre 2023. Save the Date!