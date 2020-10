Dallas Buyers Club, Jennifer Garner: "Matthew McConaughey mi ha impedito di abbandonare il film"

L'attrice Jennifer Garner ha rivelato che il collega Matthew McConaughey l'ha aiutata sul set di Dallas Buyers Club impedendole di abbandonare il film nonostante la sua crisi.

Dallas Buyers Club: Jennifer Garner in un scena del film

Nel corso dello show Tell Me More with Kelly Corrigan, Jennifer Garner ha spiegato che all'epoca delle riprese aveva appena ripreso a recitare dopo la nascita del suo terzo figlio, Samuel, e aveva accettato il ruolo in Dallas Buyers Club come un modo per tornare in pista:

"Ho accettato il film perché sentivo che per me era giunto il momento di tornare alò lavoro."

Dallas Buyers Club: Matthew McConaughey e Jennifer Garner in un scena del film

L'atmosfera sul set, però, era piuttosto delicata. Il film è stato girato in soli 21 giorni per via delle diete ferree a cui si era sottoposti sia Matthew McConaughey che Jared Leto per i loro ruoli, visto che i due interpretano due malati di AIDS:

"Non c'erano neppure 10 minuti di pausa. Per me quel ritmo era insostenibile perché non avevo il tempo di fermarmi a tirare il latte per mio figlio. Il seno mi faceva un male cane. Era ora di andare a dormire, e stavano girando delle scene che avrebbero dovuto essere diurne. Sono scoppiata a piangere, volevo abbandonare il set. Dicevo 'Devo tornare a casa dai miei figli, non posso più fare questo".

L'attrice ricorda che Matthew McConaughey è intervenuto a consolarla: "Mi ha preso da una parte e mi ha detto 'Che ti succede?' Poi ha chiesto di fare una pausa e mi ha fatto dare del tempo libero. Da quel momento, ogni volta che ne avevo bisogno, mi bastava fargli un cenno. Matt mi ha detto 'Puoi fare entrambe le cose. Ce la puoi fare. Ce la stai facendo'. Quanto sarà adorabile?"