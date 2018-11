Dakota Johnson: "Suspiria non mi ha causato problemi psichiatrici!"

Dakota Johnson ha voluto chiarire ancora una volta le sue dichiarazioni riguardant l'esperienza vissuta durante le riprese di Suspiria, film che sembrava l'avesse spinta a cercare un aiuto dal punto di vista psicologico.

La protagonista del film diretto da Luca Guadagnino ha ora spiegato: "Prima di tutto devo dire che non sono mai stata psicanalizzata e spero di non esserlo mai. Alle volte, quando lavoro a un progetto - e non mi vergogno affatto a dirlo - sono una persona che assorbe molto, in particolare per quanto riguarda i sentimenti. Quando lavori con una tematica così oscura può rimanerti dentro e poi ne parli con qualcuno realmente gentile al termine delle riprese per poter proseguire con la tua vita e lavorare a un altro progetto. La mia terapista è una donna davvero cortese".

Dakota ha quindi aggiunto: "Girare il film è stato incredibilmente divertente, entusiasmante e pieno di gioia. Si è trattato di qualcosa un po' malizioso e giocoso e ho adorato realizzarlo. Lavorarci non mi ha portata a essere ricoverata in psichiatria, provo semplicemente molte emozioni".

L'attrice ha inoltre commentato le reazioni al lungometraggio, non tutte positive, spiegando: "Si tratta di una vera opera d'arte da parte di Luca Guadagnino. Sono elettrizzata all'idea di farne parte. Ovviamente è bello essere coinvolta in un film in cui tutti escono dalle sale felici ma, poi, tornano a casa e ne parlano? È un privilegio essere coinvolta in un lungometraggio che spinge le persone a voler parlare di quanto è accaduto sullo schermo perché penso sia realmente arrivato il momento in cui l'arte esprima ciò di cui abbiamo bisogno. Le persone sono pronte. È un momento interessante, specialmente al cinema. E il fatto che si tratti di un film il cui cast è composto da quaranta donne ma venga ancora considerata una mossa controversa ci spinge a riflettere sul fatto che forse dobbiamo concentrare la nostra attenzione su altre cose".

Suspiria arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 1 gennaio 2019.