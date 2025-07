Cyberpunk: Edgerunners, sceneggiatore ammette: "È stato triste il finale, ma è stato un piacere uccidere lei"

Durante l'Anime Expo 2025, lo sceneggiatore Bartosz Sztybor ha confermato alcuni dettagli sulla nuova serie Cyberpunk: Edgerunners 2. Pur ammettendo dolore per la morte di David, ha definito un piacere quella di Rebecca.

Cyberpunk: Edgerunners, lo sceneggiatore si "diverte" a uccidere i fan-favorite

A volte la narrativa, per colpire nel segno, deve far male. E se c'è una cosa che Cyberpunk: Edgerunners non ha mai temuto, è proprio l'idea di spezzare il cuore agli spettatori. Ma c'è di più. Alla recente Anime Expo 2025, lo sceneggiatore Bartosz Sztybor ha messo le carte sul tavolo: nessun ritorno miracoloso per i personaggi caduti nel sangue e nel neon della prima stagione. "Grazie per l'amore che avete dimostrato alla serie e a tutti i creatori" ha detto sul palco. "Mi dispiace che abbiate pianto per la morte di David. È stato doloroso scriverla. Ma... è stato un piacere uccidere Rebecca, quindi mi dispiace per questo". Una confessione che ha strappato risate e qualche sguardo sbigottito: la morte più dolorosa per il fandom è stata, per l'autore, una delle più godute.

La locandina di Cyberpunk: Edgerunners

Il messaggio è chiaro: Cyberpunk: Edgerunners non è una di quelle serie che resuscita i personaggi solo per accontentare il pubblico. Nonostante Rebecca fosse uno dei volti più amati - forse proprio per quel suo mix tra tenerezza infantile e violenza esplosiva -, il suo arco narrativo si chiude definitivamente. Un'eccezione potrebbe essere Lucy, ancora viva alla fine della stagione originale: "Potrebbe non aver condiviso lo stesso destino di David e Rebecca", ha accennato Sztybor, lasciando aperto uno spiraglio (e molti cuori sospesi).

Ma la seconda stagione sarà davvero... un'altra cosa. Non si tratta infatti di un seguito diretto, ma di una nuova serie con un cast inedito e storie completamente autonome. In cabina di regia arriva Kai Ikarashi (già dietro l'intensissimo episodio 6 della prima stagione), mentre Kanno Ichigo firma il character design. La produzione resta saldamente nelle mani di Studio Trigger e CD Projekt RED, con Masahiko Otsuka e lo stesso Sztybor a guidare l'intero progetto.

Dieci episodi, data d'uscita ancora avvolta nel mistero, e un unico indizio inquietante lasciato da Trigger: "Quando il mondo è accecato dallo spettacolo, fino a che punto devi spingerti per rendere significativa la tua storia?". Una domanda che suona come una promessa: il nuovo Edgerunners non intende solo replicare il successo della prima stagione, ma andare oltre, tra colpi bassi e nuove scintille cyberpunk.