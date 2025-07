Cyberpunk: Edgerunners, confermata la storia prequel incentrata su Rebecca

Il mondo di Cyberpunk: Edgerunners si arricchisce di un nuovo tassello narrativo. La protagonista è Rebecca, l'amata scheggia impazzita dell'anime Netflix, stavolta al centro di un prequel cartaceo firmato Dark Horse Comics. Il fumetto racconterà la giovinezza della ragazza e del fratello Pilar, tra sogni, violenza e un futuro segnato da un incontro misterioso.

Ritorna Cyberpunk: Edgerunners col prequel dedicato alla "piccola furia" di Night City

Non sempre serve un ritorno in grande stile per far tremare i fan: basta una scintilla, una figura amata, una promessa di follia. E Rebecca, l'esplosiva protagonista di Cyberpunk: Edgerunners, è tutto questo insieme. Dopo l'exploit dell'anime targato Netflix - che con una sola stagione ha contribuito a rilanciare l'immagine di Cyberpunk 2077 - l'universo narrativo di Night City torna a espandersi. Ma lo fa con una deviazione narrativa: un prequel, non animato ma cartaceo, in arrivo a febbraio 2026 per mano di Dark Horse Comics.

La nuova serie si intitola Cyberpunk: Edgerunners - Madness e avrà al timone Bartosz Sztybor, sceneggiatore dell'anime originale e direttore creativo di CD Projekt Red. Seppur in formato manga, promette di conservare il cuore pulsante della saga: un'esplorazione viscerale della megalopoli più tossica e affascinante dell'immaginario contemporaneo. "Rebecca cresce con il fratello maggiore Pilar, mentre inseguono il sogno comune di diventare leggendari edgerunner come il loro padre. Nella megalopoli di Night City, dove tecnologia, violenza e potere dominano, i due combattono, soffrono e seminano caos ovunque vadano", recita la sinossi ufficiale. Un giorno, però, appare un uomo misterioso. E tutto cambia.

Il progetto Madness verrà presentato in anteprima a due eventi simbolo del mondo nerd: Anime Expo e San Diego Comic-Con, entrambi previsti entro la fine di luglio. Un segnale forte, che conferma la volontà del team creativo di tenere accesa la fiamma della saga anche lontano dallo schermo. E se l'annuncio ha fatto vibrare i nostalgici, la notizia colpisce soprattutto chi ha ancora impresso nella memoria il tragico epilogo della serie: Rebecca, ormai leggendaria, è scomparsa nella carneficina finale. Ma non del tutto, perché ogni storia ben costruita lascia spazio a nuove origini.

Dark Horse Comics, dal canto suo, non è nuova a incursioni nell'universo anime. Ha già conquistato le librerie con edizioni deluxe di capisaldi come Berserk, Trigun, Vagabond, Lone Wolf & Cub e Vinland Saga. Ora scommette su un personaggio irriverente, amato per la sua imprevedibilità e la sua fragilità mascherata da proiettile.

Quanto a un eventuale sequel dell'anime, Netflix non ha ancora rotto il silenzio. Forse perché ricomporre il puzzle narrativo dopo la carneficina finale non è affare semplice. Ma Night City è sempre lì, viva sotto il neon, e pronta ad accogliere nuovi eroi... o nuove schegge impazzite.