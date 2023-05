Hunter Schafer tra i protagonisti di Mother Mary, nuovo film di David Lowery

David Lowery collaborerà per la terza volta con A24 in occasione del film Mother Mary e nel cast ci sarà anche Hunter Schafer, star di Euphoria.

Hunter Schafer sarà protagonista accanto ad Anne Hathaway e Michaela Coel nel film Mother Mary.

Il progetto verrà realizzato da A24 e sarà diretto da David Lowery.

Euphoria: Hunter Schafer in una scena della serie

Il regista collaborerà per la terza volta con la casa di produzione dopo Sir Gawain e il Cavaliere Verde e A Ghost Story.

Mother Mary sarà un epico melodramma pop con al centro una musicista (Anne Hathaway), di cui si seguirà il rapporto con un'iconica stilista (Michaela Coel).

Hunter Schafer dovrebbe avere la parte di Hilda, l'assistente della stilista Sam.

Euphoria 2, la recensione del finale: la serie sarà ancora la stessa?

Le riprese del film si svolgeranno in Germania e David Lowery sarà coinvolto anche come produttore esecutivo.

Schafer è tra i protagonisti della serie Euphoria, rinnovata per una terza stagione, con la parte di Jules, l'interesse amoroso di Rue (Zendaya). Hunter avrà inoltre un cameo in AND di Yorgos Lanthimos e fa parte di The Ballad of Songbirds and Snakes, prequel di Hunger Games, e del thriller Cuckoo.