CSI: Vegas su Rai 2, cast e trama degli episodi di stasera 11 giugno

Stasera su Rai 2, in prima serata, verranno trasmessi due nuove puntate di CSI: Vegas 2. La stagione è composta da un totale di 21 episodi, quelli che vedremo stasera sono andati in onda negli Stati Uniti rispettivamente il 29 settembre ed il 6 ottobre 2022.

CSI: Vegas è il sequel di CSI - Scena del crimine, quarto spin-off del franchise di CSI. La CBS ha rinnovato la serie per la Stagione 3. Nella seconda stagione di CSI: Vegas, non vediamo William Petersen e Jorja Fox nei ruoli di Gil Grissom e Sara Sidle. Tuttavia, c'è il ritorno di Marg Helgenberger che riprende il ruolo di Catherine Willows.

Trama

Di fronte a una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare il laboratorio criminale, una brillante squadra di investigatori forensi accoglie dei vecchi amici e utilizza nuove tecniche per preservare e servire la giustizia a Sin City.

CSI: Vegas, la recensione: si torna sulla scena del crimine

Trama degli episodi di stasera 11 giugno

Stagione 2 episodio 01 - La stanza degli specchi (titolo Originale She's Gone)

La squadra della polizia scientifica di Las Vegas ritrova una vecchia conoscenza, Catherine Willows, che torna a far parte del CSI come consulente perché vuole indagare sulla scomparsa della sua pupilla Grace. Altri due personaggi nuovi, nel frattempo, si aggiungono alla squadra: Beau, un tecnico forense super specializzato e Serena, una detective di polizia che ha una storia con Folsom. Il crimine intanto non dà tregua a Las Vegas e nasce un nuovo caso con la ricerca dell'assassino di una prostituta dominatrice.

Stagione 2 episodio 02 - Fred (titolo Originale The Painted Man)

Halloween si avvicina, un manichino, che faceva parte degli oggetti di scena di una casa degli orrori, cade e rompendosi mostra al suo interno un cadavere. Catherine si avvale dell'aiuto di Folsom per cercare la sua amica scomparsa.

Nel cast