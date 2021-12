CSI: Vegas rinnovata per la seconda stagione da CBS, ma William Petersen non tornerà

Gli ascolti premiano CSI: Vegas e CBS mette in cantiere una seconda stagione che però non vedrà il ritorno della star William Petersen.

CBS ha annunciato il rinnovo per la seconda stagione della serie spinoff CSI: Vegas, ma lo show dovrà fare a meno del protagonista William Petersen come rivela Variety.

Il rinnovo da parte della CBS della serie procedurale CSI: Vegas, sequel del longevo CSI: Scena del crimine, arriva una settimana dopo il finale della stagione 1 andato in onda negli USA l'8 dicembre. La stagione 2 di CSI: Vegas è prevista per la stagione televisiva 2022-23.

William Petersen, che ha ripreso il ruolo di Gil Grissom dall'originale CSI, non sarà nella seconda stagione di CSI: Vegas; in precedenza aveva accettato di apparire solo nella serie limitata iniziale di 10 episodi. Tuttavia, Petersen continuerà a figurare come produttore esecutivo per la seconda stagione. Anche Jorja Fox, che è apparsa in CSI: Vegas nel ruolo di Sara Sidle, non è confermata per la seconda stagione.

CSI: Vegas ha aperto un nuovo capitolo per il franchise nella Città del Peccato, dove tutto ha avuto inizio. Di fronte a una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare l'intero Crime Lab e rilasciare migliaia di assassini condannati per le strade di Las Vegas, una nuova squadra di investigatori guidata da Maxine Roby (Paula Newsome) ha chiesto l'aiuto dei vecchi amici Grissom (William Petersen) e Sidle (Joria Fox), per indagare su un caso incentrato sull'ex collega David Hodges (Wallace Langham). La prima stagione è stata interpretata anche da Matt Lauria, Mandeep Dhillon e Mel Rodriguez.

Nel corso della prima stagione, il pubblico di CSI: Vegas è cresciuto arrivando all'84% di share e passando da 3,71 milioni a to 6,81 milioi di spettatori. Per CBS, si tratta della serie di maggior successo tra tutti i nuovi drammi TV di questa stagione.