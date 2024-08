CSI: Vegas 3 stasera su Rai 2: trama e cast dei due episodi del 18 agosto 2024

Stasera su Rai 2 andranno in onda due episodi della terza stagione di CSI: Vegas: ecco le trame, i protagonisti e ciò che ci aspetta in prima serata.

Nuova serata dedicata ad uno dei franchise più amati di sempre: oggi 18 agosto Rai 2, in prima serata a partire dalle 21:20, manda in onda due episodi della terza stagione di CSI Vegas il reboot della celebre serie CSI: Scena del crimine. Ecco il cast e i casi che il team affronterà stasera.

Cosa è CSI Vegas:

La serie televisiva statunitense funge da sequel e reboot della popolare serie CSI: Crime Scene Investigation, la quale è stata una delle serie più influenti e di successo nel genere poliziesco, andata in onda dal 2000 al 2015. CSI: Vegas è stata lanciata nel 2021 per celebrare il 20º anniversario della serie originale.

Ambientata a Las Vegas, la serie segue le vicende di un nuovo team di investigatori forensi, che lavorano nel laboratorio della polizia scientifica per risolvere casi complessi utilizzando tecniche avanzate di analisi delle prove. Alcuni dei personaggi iconici della serie originale, come Gil Grissom (interpretato da William Petersen) e Sara Sidle (interpretata da Jorja Fox), fanno ritorno in questa nuova serie, affiancando i nuovi protagonisti.

CSI: Vegas riprende l'atmosfera e il tema della serie originale, combinando indagini scientifiche con drammi personali, ma introduce anche nuove sfide e dinamiche moderne, rispecchiando le evoluzioni della scienza forense e delle tecnologie investigative.

Trama degli episodi del 18 agosto

Nel primo episodio Salute e benessere Il team CSI indaga sulla morte di un uomo che si trovava a Las Vegas per un convegno sulla salute e il benessere. L'assassino ha aperto il cadavere per mangiare la ghiandola del timo e il cuore. Durante le indagini, la situazione diventa ancora più critica quando una violenta esplosione intrappola Allie Rajan nel seminterrato di un ospedale abbandonato con i pompieri che intervengono per salvarla, mentre lei scopre altri due cadaveri mangiati, dal killer cannibale.

A seguire Uomo VS Macchina: la squadra indaga sull'omicidio di un meccanico trovato morto in una fabbrica automatizzata. La scena del crimine presenta una particolarità inquietante: un robot umanoide coperto di sangue, che sembra essere collegato all'omicidio. I CSI devono determinare se il robot è stato programmato per uccidere o se l'omicidio è stato il risultato di un difetto di fabbricazione.

Ariana Guerra nei panni del Detective Serena Chavez

L'indagine si complica quando si scopre che il robot non è in grado di agire così rapidamente da causare le lesioni trovate sulla vittima. La svolta arriva quando si scopre che l'assassino ha rimosso il braccio del robot e lo ha usato come arma per uccidere il meccanico, cercando di incastrare la macchina per il crimine.

Il caso si risolve quando la squadra trova il DNA dell'assassino su una lente a contatto attaccata al braccio del robot. Nel frattempo, emergono tensioni tra i membri della squadra, soprattutto dopo che viene rivelato che uno di loro, in particolare Serena, ha spiato gli altri per conto del dipartimento.

