CSI: Vegas 3 stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi finali della serie

Stasera su Rai 2 andranno in onda gli ultimi due episodi della terza stagione di CSI: Vegas: ecco le trame, i protagonisti e ciò che ci aspetta in prima serata.

Ultima serata dedicata a uno dei franchise più longevi della televisione: oggi, 26 agosto, Rai 2 trasmetterà in prima serata, a partire dalle 21:20, gli ultimi due episodi di CSI: Vegas. La terza stagione del reboot della celebre serie CSI: Scena del crimine è anche l'ultima, la serie non è stata rinnovata. Ecco il cast e i casi che il team affronterà stasera.

CSI Vegas: La storia

La serie televisiva statunitense si presenta sia come sequel che come reboot della celebre CSI: Crime Scene Investigation, una delle più influenti e di successo nel genere poliziesco, trasmessa dal 2000 al 2015. Lanciata nel 2021 in occasione del 20º anniversario della serie originale, è ambientata a Las Vegas e segue le indagini di un nuovo gruppo di esperti forensi. Questo team lavora presso il laboratorio della polizia scientifica per risolvere casi intricati attraverso tecniche avanzate di analisi delle prove.

La nuova serie riporta alcuni dei personaggi iconici del capitolo precedente, come Gil Grissom (interpretato da William Petersen) e Sara Sidle (interpretata da Jorja Fox), che affiancano i protagonisti emergenti. Il reboot conserva l'atmosfera e i temi della serie originale, mescolando indagini scientifiche e drammi personali, ma introduce anche sfide e dinamiche moderne, riflettendo i progressi nella scienza forense e nelle tecnologie investigative.

Il cast di CSI: Vegas 3

Trama delle puntate del 26 agosto

Nell'episodio intitolato Heavy Metal di CSI: Vegas, Penny assume per la prima volta la direzione di un'indagine su un caso di omicidio particolarmente complesso. La vittima, colpita da un proiettile, presenta un foro di uscita ma non di entrata, un mistero che lascia la squadra perplessa.

Le prime analisi conducono Penny e il suo team a un vecchio negozio di collezionismo e modernariato, luogo in cui la vittima è stata uccisa e che gestiva insieme alla figlia. Durante l'ispezione scoprono che le telecamere di sicurezza sono state manomesse. Parallelamente, Max continua le sue indagini su Truman Thomas, cercando di svelare ulteriori dettagli su di lui.

Nel secondo episodio, intitolato Fino in fondo, la squadra della scientifica si trova a lottare contro il tempo per identificare il gas nervino che ha reso Chris incosciente. Parallelamente, Folsom e Allie si avventurano in un pericoloso tunnel sotterraneo per rintracciare Max, che si scopre essere stata rapita da una cellula saudita.

La squadra, invece, aveva inizialmente ipotizzato che l'autore del crimine fosse Truman Thomas. Durante la prigionia, Max riesce a seminare una serie di indizi, sperando che il suo team li segua e la salvi. Nel frattempo, Penny è tormentata dai sensi di colpa, ripensando costantemente all'ultima conversazione avuta con Chris prima del suo incidente.

