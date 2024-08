CSI: Vegas 3 stasera su Rai 2, trama e cast dei tre episodi del 19 agosto 2024

Stasera su Rai 2 andranno in onda tre episodi della terza stagione di CSI: Vegas: ecco le trame, i protagonisti e ciò che ci aspetta in prima serata.

Nuova serata dedicata a uno dei franchise più longevi della televisione: oggi, 19 agosto, Rai 2 trasmetterà in prima serata, a partire dalle 21:20, tre episodi inediti della terza stagione di CSI: Vegas, il reboot della celebre serie CSI: Scena del crimine. Ecco il cast e i casi che il team affronterà stasera.

Cos'è CSI Vegas:

La serie televisiva statunitense si presenta sia come sequel che come reboot della celebre CSI: Crime Scene Investigation, una delle più influenti e di successo nel genere poliziesco, trasmessa dal 2000 al 2015. Lanciata nel 2021 in occasione del 20º anniversario della serie originale, è ambientata a Las Vegas e segue le indagini di un nuovo gruppo di esperti forensi. Questo team lavora presso il laboratorio della polizia scientifica per risolvere casi intricati attraverso tecniche avanzate di analisi delle prove.

La nuova serie riporta alcuni dei personaggi iconici del capitolo precedente, come Gil Grissom (interpretato da William Petersen) e Sara Sidle (interpretata da Jorja Fox), che affiancano i protagonisti emergenti. Il reboot conserva l'atmosfera e i temi della serie originale, mescolando indagini scientifiche e drammi personali, ma introduce anche sfide e dinamiche moderne, riflettendo i progressi nella scienza forense e nelle tecnologie investigative.

Matt Lauria in CSI: Vegas è Josh Folsom

Trama degli episodi del 19 agosto

Nell'episodio Atomic City della terza stagione di CSI: Vegas, il team di investigatori è chiamato a risolvere un caso complesso di contaminazione nucleare dopo il ritrovamento dei corpi di Harry e Nic Pallatine, padre e figlio, deceduti a causa dell'esposizione alle radiazioni. La CSI è assistita da un'agente della Gestione Radiazioni, con cui Folsom stabilisce subito uno stretto rapporto di fiducia.

Attraverso le indagini, si scopre che le due vittime sono state in realtà uccise per un furto d'oro e che l'assassino ha usato la contaminazione come diversivo per confondere le indagini e allontanare i sospetti. Nel frattempo, Max scopre che una donna bionda non identificata è coinvolta nell'omicidio su cui sta indagando.

Il secondo episodio, Un caso per caso, si concentra sulla morte di un giovane uomo assassinato in una sauna e sul decesso del suo futuro genero durante una battuta di caccia. Inizialmente, i due eventi sembrano non avere alcuna connessione e appaiono come semplici incidenti. Tuttavia, le indagini rivelano che entrambi i casi sono legati a una serie di eventi casuali che iniziano a sembrare meno casuali.

Mentre il team analizza indizi e interroga i sospetti, emergono dettagli sorprendenti che rivelano un piano più complesso e premeditato di quanto inizialmente previsto, portando all'arresto di due persone. Nel frattempo, continuano gli sforzi per identificare la donna coinvolta nell'omicidio di Robert Cuevas, ma, nonostante gli sforzi, l'indiziata riesce a fuggire prima che la sua identità venga rivelata.

Il terzo e ultimo episodio della serata, L'arte della paura, è ambientato nel mondo dell'arte e si sviluppa attorno al misterioso omicidio di un noto artista contemporaneo. Quando il sistema nervoso dell'artista viene esposto in una concessionaria d'auto, emerge che il killer è un individuo ossessionato dall'arte. Nel frattempo, Valerie, la misteriosa donna degli episodi precedenti, viene rapita e il sistema informatico della CSI viene hackerato.

Cast: Interpreti e personaggi