Crunchyroll, un traguardo storico, 15 milioni di abbonati: "Il mondo degli anime continua a crescere"

Crunchyroll, la piattaforma leader mondiale per lo streaming di anime, ha recentemente annunciato un traguardo significativo: ha superato i 15 milioni di abbonati mensili paganti. Questo successo non è casuale, ma la prova che il mondo degli anime continua a crescere, sempre di più.

Un traguardo storico nel mondo degli anime, grazie a Crunchyroll

Il presidente di Crunchyroll, Rahul Purini, ha descritto questo traguardo come una pietra miliare non solo per l'azienda, ma per l'intero settore degli anime. "È la prova che le storie, i personaggi e le esperienze che i nostri partner creano risuonano profondamente con un numero record di fan in tutto il mondo", ha dichiarato Purini.

Crunchyroll offre un catalogo vastissimo che conta oltre 50.000 episodi e 25.000 ore di contenuti, includendo serie popolari come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, JUJUTSU KAISEN, One Piece, Chainsaw Man e Solo Leveling. Inoltre, grazie a una partnership con Sony Music Entertainment Japan (SMEJ), la piattaforma ha ampliato la sua offerta con oltre 3.300 video musicali e concerti legati al mondo degli anime.

Una scena divertente di Jujutsu Kaisen

Oltre allo streaming, Crunchyroll si impegna infatti a far vivere l'esperienza degli anime attraverso eventi dal vivo, giochi, e-commerce, cinema e molto altro. Disponibile in oltre 200 paesi, l'app di Crunchyroll è accessibile su quasi tutte le piattaforme, inclusa la maggior parte delle console di gioco, rendendo gli anime più accessibili che mai.

Questa crescita esponenziale e la continua innovazione dimostrano che Crunchyroll è non solo una piattaforma di streaming, ma un pilastro fondamentale nella diffusione e nella celebrazione della cultura anime a livello globale.