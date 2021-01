Quali sono i 100 migliori manga secondo i giapponesi: One Piece, Dragon Ball o Demon Slayer?

Un'emittente televisiva nipponica ha realizzato un sondaggio per scoprire quali siano i 100 migliori manga secondo i giapponesi, ed ecco il risultato: dove si saranno piazzati titoli popolari come One Piece, Dragon Ball o Demon Slayer?

One Piece o Dragon Ball? Demon Slayer o My Hero Academia? Berserk o Le Bizzarre Avventure di JoJo? Quali saranno i 100 migliori manga secondo i giapponesi? È la domanda posta da TV Asahi - emittente giapponese con sede nel quartiere di Roppongi, a Tokyo - a un campione di 150.000 abitanti dell'area, e questa è la classifica che ne è risultata, come riporta anche MangaForever.

One Piece Demon Slayer Slam Dunk Detective Conan Dragon Ball L'Attacco dei Giganti Naruto Haikyu!! Fullmetal Alchemist Le bizzarre avventure di JoJo Hunter X Hunter Gintama Kingdom World Trigger Doraemon My Hero Academia Yu Yu Hakusho Black Jack Jujutsu Kaisen Natsume degli spiriti Glass Mask Ken il guerriero Bleach Touch La Fenice Banana Fish Lady Oscar Inuyasha Rocky Joe Dragon Quest: The Adventure of Dai Rurouni Kenshin Maison Ikkoku Zatch Bell! Il Clan dei Poe Chou Kochikame Golgo 13 Sazae-san Tommy la stella dei Giants Astro Boy Golden Kamuy Tokyo Ghoul Dokaben The Quintessential Quintuplets Jenny la tennista Dobutsu no Oisha-san The Promised Neverland Hajime no Ippo Ushio and Tora Master Keaton Kaguya-Sama: Love is War Assassination Classroom Kuroko's Basketball Black Butler The Prince of Tennis Haikara-san: Here Comes Miss Modern Candy Candy City Hunter Chainsaw Man Nodame Cantabile Parasyte Urusei Yatsura Card Captor Sakura Kinniku Man Bungo Stray Dogs Fairy Tail Tokimeki Tonight Reborn! Hoshin Engi Cyborg 009 Boys Over Flowers Tetsujin 28-Go H2 Galaxy Express 999 Devilman Magi: The Labyrinth of Magic Oishinbo Abu-san Space Battleship Yamato Basara Captain Barbaric Legend Hikaru no Go Major Fire Force Toilet-Bound Hanako-kun Karakuri Circus Fruits Basket Kaze no Daichi Yukan Club Aria Berserk Macaroni Spinach Princess Knight Rent-A-Girlfriend D.Gray-Man Sket Dance Captain Tsubasa Non sono un angelo Un marzo da leoni Dr. Stone

Non sorprende di certo trovare nelle prime posizioni titoli come One Piece di Eiichirō Oda, che proprio in questi giorni ha raggiunto in Giappone il suo millesimo capitolo (mentre l'anime è ormai a quota 956 episodi), o uno dei più grandi successi tra le uscite più recenti, Demon Slayer di Koyoharu Gotōge, il cui film Demon Slayer The Movie: Mugen Train ha superato persino il Titanic in quanto incassi al botteghino; e sicuramente non potevano mancare all'appello Dragon Ball di Akira Toriyama o Detective Conan di Gosho Aoyama, che pure loro ci hanno accompagnato per generazioni fino a oggi, e non sembrano avvisare alcun calo di popolarità.

Ma a questi si aggiungono anche altre vecchie e nuove glorie, alcune forse più "telefonate" come Slam Dunk di Takehiko Inoue o Naruto di Masashi Kishimoto, altre un po' meno - che Haikyuu!! di Haruichi Furudate fosse molto apprezzato è risaputo, ma sorprende vederlo addirittura in ottava posizione subito dopo Naruto e l'acclamato L'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama -, fino a formare la classifica di ben 100 posizioni (in base al numero di voti ricevuti). E voi, siete d'accordo con queste posizioni? Quali manga avreste inserito nella vostra Top 10?