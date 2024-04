Da Goblin Slayer a Frieren, 5 anime ispirati a D&D da recuperare oltre Dungeon Food

Ammettilo: hai guardato Dungeon Food perché ti ha ingolosito l'ambientazione palesemente tratta da una campagna D&D. D'altronde questa serie Netflix, tratta dall'omonimo manga pubblicato in Italia da J-POP, ha tutti gli ingredienti a te cari: elfi, nani, guerrieri, incantesimi, draghi rossi e tante, svariate squisite bestie. E per di più la storia creata da Ryoko Kui e animata dallo Studio Trigger, lo stesso di Kill la Kill e Cyberpunk: Edgerunners, sa come prenderti ben bene per la gola, con le sue ricette deliziosamente rappresentate.

Un'immagine di Frieren

Ma il tuo appetito è insaziabile, vedere mostri cucinati non ti basta più, a te manca quel sapore di manuali affilati e dadi scroscianti. Se è così, piccolo avventuriero, abbiamo una missione per te: questi altri 5 anime da recuperare ispirati a D&D. Prepara una nuova scheda, partiamo.

1. Record of Lodoss War

Un'immagine dell'anime Record of Lodoss War

Questo è, secondo le fonti accertate, il primo anime a tutti gli effetti ispirato direttamente a una campagna D&D. La serie di Record of Lodoss war, infatti, è tratta dai diari di gioco di Ryō Mizuno, il dungeon master di alcune partite che ha pubblicato sulla rivista giapponese per computer Comptiq dal 1986. Realizzata da Madhouse (One Punch Man, Death Note), Record of Lodoss War uscì nel 1990, segnando l'entrata in scena del genere: i personaggi della sua storia, le loro classi, così come le ambientazioni, i draghi e persino alcune armi, richiamano strettamente gli elementi cari all'opera di Wizards of the Coast.

La ricchezza dei dettagli grafici, le animazioni finemente eleganti e curate, le musiche e la scarsa volontà a restare sobri tra le relazioni dei protagonisti, rendono questo titolo un esempio imprescindibile se ami i giochi di ruolo. Ma anche se sei capitato qui per caso, recupera Record of Lodoss war: ti aiuterà senza dubbio a conoscere questo mondo e chissà, forse imparare persino ad apprezzarlo.

Record of Lodoss war è disponibile su Prime Video.

2. Overlord

C'è un genere ormai assodato nell'animazione giapponese, che si ricollega molto spesso a svariati elementi D&D: si chiamano isekai e sono sempre più di gran moda oggigiorno. Ciò che li caratterizza è la costante fantasy all'interno della propria storia. Negli isekai il protagonista principale si ritrova per svariati motivi all'interno di un universo parallelo, di smaccata struttura fantasy.

Overlord: un'immagine dell'anime

Tra gli innumerevoli titoli isekai che potete recuperare, vi consigliamo Overlord, perché punta un forte accento sui richiami a partite D&D e giochi RPG. Il personaggio principale è l'unico essere umano all'interno di questo mondo virtuale, popolato da svariate razze. Il protagonista, Momonga, è un potente mago dalle sembianze di un lich con poteri spaventosi. Nonostante il suo aspetto minaccioso, in realtà ha un cuore gentile e viene spesso coinvolto in situazioni esilaranti, che donano alla serie un tono leggero. Adatto a chiunque voglia godersi la visione di una storia in stile D&D dal punto di vista comodo di un signore imbattibile.

Overlord è disponibile su Prime Video.

3. Goblin Slayer

Goblin Slayer: un'immagine

Una storia cupa, oscura e violenta creata dall'amore di Kumo Kagyu proprio per i giochi di ruolo da tavolo occidentali: Goblin Slayer è un titolo imperdibile se amate ogni aspetto delle campagne D&D. Compresi gli aspetti più macabri.

Goblin Slayer parte da un presupposto tanto semplice quanto brutale: il protagonista è interessato solo ai lavori che comportano l'uccisione di goblin. Nel corso della serie, diversi personaggi si uniscono a lui nel suo viaggio insanguinato, e sono un chierico, uno stregone, un druido e un ranger. Tutti personaggi giocabili nelle campagne D&D. Dal suono dei dadi lanciati nei titoli di coda alle epiche battaglie contro mostri e bestie direttamente prese dal Manuale dei Mostri di D&D, questo anime è pieno di cliché classici che hanno toccato qualsiasi fan del genere fantasy.

Goblin Slayer è disponibile su Prime Video.

4. Fairy Tail

Tratto dall'omonimo e celebre manga di Hiro Mashima, Fairy Tail è un titolo famoso per essere una storia trasversale, adatta a tutti, giovane e adulti. E sembra uscito direttamente dalle pagine di una campagna di Dungeons & Dragons. Natsu Dragneel e la sua potente gilda Fairy Tail rappresentano il tipico party di D&D pieno di diverse figure fantasy.

Un'immagine di Fairy Tail

Stregoni, maghi, draghi, epiche battaglie magiche, bestie mitiche da affrontare e un lungo, affascinante viaggio in una terra fantasy, c'è molto nella storia di Fairy Tail da cui un Dungeon Master può trarre spunto per le sue campagne. Con più di 300 episodi da guardare, Fairy Tail offre numerosi spunti per la caratterizzazione dei propri personaggi e su come possano comportarsi in battaglia, non puoi perdertelo prima di una sessione!

Fairy Tail è disponibile su Prime Video.

5. Frieren - Oltre la fine del viaggio

Frieren e Himmel in una scena

Si tratta di uno degli anime fantasy più recenti usciti, che sta facendo molto parlare di sé: Frieren - Oltre la fine del viaggio offre uno spunto interessante sull'approccio di una campagna D&D, ovvero lo scorrere del tempo. Frieren è il nome di un'elfa che, per la sua natura immortale, si ritrova a osservare il suo gruppo di amici avventurieri invecchiare e anno dopo anno, morire. Per lei il tempo non ha lo stesso peso e valore degli altri suoi amici. Questo offre un momento di riflessione interessante all'interno di una caratteristica dei personaggi giocabili in una partita D&D.

Come affrontano gli elfi la propria vita? Cosa succede dopo una missione e quando una benedizione come l'immortalità, può diventare una maledizione o viceversa? Frieren - Oltre la fine del viaggio è un anime sorprendentemente riflessivo, perfetto per i fan di D&D che danno priorità allo sviluppo del personaggio rispetto all'azione totale, o per qualunque spettatore che almeno una volta si sia chiesto "chi vuole vivere in eterno?".

Frieren - Oltre la fine del viaggio è disponibile su Crunchyroll.