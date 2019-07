Cruella: Paul Walter Hauser nel cast del film live-action

L'attore Paul Walter Hauser dovrebbe far parte del cast di Cruella, il film live-action Disney dedicato alle origini della villain.

Cruella, il film Disney live-action ispirato a La carica dei 101, dovrebbe avere nel suo cast anche Paul Walter Hauser che, se le trattative si concluderanno in modo positivo, affiancherà sul set il premio Oscar Emma Stone.

Alla regia del lungometraggio dedicato a Crudelia ci sarà Craig Gillespie e sul grande schermo si racconterà la storia della donna che nel classico d'animazione del 1961 era ossessionata dall'idea di catturare i cuccioli di dalmata per poter avere una pelliccia davvero unica.

Emma Stone avrà la parte della giovane DeMon e nel cast, oltre a lei, ci sarà anche Emma Thompson. La produzione non ha per ora rivelato i dettagli della parte che vorrebbe affidare a Paul Walter Hauser.

La sceneggiatura del film, che dovrebbe arrivare nei cinema il 23 dicembre 2020, è stata firmata da Tony McNamara, mentre la precedente bozza è firmata da Dana Fox.

Hauser è apparso in progetti come Kingdom, Tonya diretto proprio da Gillespie, BlacKkKlansman e Cobra Kai. Tra i suoi prossimi progetti ci sarà il nuovo lungometraggio diretto da Clint Eastwood che racconterà la storia vera di Richard Jewell, parte che gli è stata affidata.