Jon Hamm e Olivia Wilde in Richard Jewell, nuovo film di Clint Eastwood

Jon Hamm e Olivia Wilde si uniscono al cast di Richard Jewell, nuovo film di Clint Eastwood.

Il progetto è ispirato alla storia vera dell'addetto alla sicurezza Richard Jewell, la cui vita è stata stravolta dalle indagini relative all'attacco terroristico avvenuto durante le Olimpiadi di Atlanta nel 1996. A interpretare Jewell è stato scelto Paul Walter Hauser, già nel cast di BlacKkKlansman e Tonya. Il lungometraggio diretto da Clint Eastwood racconterà la storia dell''uomo che aveva trovato uno zaino sospetto nell'area dei giochi olimpici, allontanando le persone presenti e salvando la vita di molte di loro. In un secondo momento Jewell è stato però considerato un sospetto, venendo totalmente escluso da ogni possibile coinvolgimento tre mesi dopo. Il periodo di tempo trascorso subendo l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica ha avuto tuttavia delle conseguenze sulla mente e sul fisico dell'uomo. Richard, dopo la fine delle indagini dell'FBI, è diventato un poliziotto ed è morto nel 2007 a causa di un infarto, a soli 44 anni.

Clint Eastwood: Il Corriere - The Mule e gli altri film tratti da storie vere

Olivia Wilde interpreterà la reporter Kathy Scruggs, che ha seguito l'evento, mentre Jon Hamm interpreterà un agente dell'FBI impegnato a indagare sull'attentato. The Ballad of Richard Jewell, basato sull'articolo di Marie Brenner comparso su Vanity Fair, vede tra gli interpreti anche Sam Rockwell nel ruolo dell'avvocato dell'addetto alla sicurezza e Kathy Bates in quello della madre dell'uomo.