Cruella: Emma Stone nel trailer del live action Disney

Finita l'attesa dei fan Disney. Il trailer di Cruella, film live-action della Disney che racconterà le origini di Crudelia De Mon, villain interpretata da Emma Stone, è finalmente disponibile.

Il trailer si apre con la giovane Estella De Vil, fashion designer dalla chioma rossa che approda a Londra negli anni '70 in cerca di opportunità, ma ben presto si ritrova a fare la cameriera per sbarcare il lunario. "Fin dall'inizio ho capito che vedevo il mondo diversamente da chiunque altro" sentiamo dire alla sua voice over che accompagna il trailer. "Questo non andava bene ad alcune persone. Ma non ero per tutti. Immagino che avessero tutti paura che fossi una psicopatica. Ma ogni nuovo giorno porta nuove opportunità, ed ero pronta a fare il grande passo. Come dice il proverbio? Sono una donna, ascolta il mio ruggito."

Man mano che il trailer procede assistiamo alla trasformazione fisica di Estella, che diventa sempre più elegante e sofisticata fino a esclamare, di fronte a una casa in fiamma "Sono Cruella".

Il film con protagonista Emma Stone racconterà le origini di Cruella, in italiano chiamata Crudelia De Mon, destinata a diventare una delle più famose villain dei lungometraggi animati della Disney.

Il cast del lungometraggio è composto anche da Emily Beecham, Mark Strong, Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry.

Alla regia del progetto c'è Craig Gillespie, già dietro la macchina da presa di Tonya. La sceneggiatura del film è stata firmata da Tony McNamara, mentre la precedente bozza è firmata da Dana Fox.

Cruella arriverà nei cinema americani il 28 maggio 2021.