Crudelia, il regista: "Dopo Tonya, Disney sapeva che tipo di film avrei fatto"

Al cinema su Disney+ è finalmente arrivato Crudelia, il nuovo live-action Disney con protagonista Emma Stone dedicato alla celebre cattiva de La Carica dei 101. Ma la Crudelia di Craig Gillespie, già autore di Tonya, è punk, dark, folle e soprattutto, ha un passato tutto da scoprire. E secondo il regista, questo è esattamente ciò a cui puntava Disney quando lo ha chiamato per dirigere la pellicola.

Crudelia: Emma Stone in un intenso primo piano

Gillespie, che si affermato grazie al film del 2017 con Margot Robbie, Tonya, è convinto che proprio la pellicola che ha avuto tre candidature agli Oscar (trionfando con Allison Janney nella categoria Migliore Attrice Non Protagonista) ha portato Disney a pensare che fosse la persona giusta per dirigere questa versione del film.

"Il fatto che mi abbiano chiamato a dirigere il film dopo I, Tonya penso sia indicativo. Sapevano che tipo di lavoro avrei svolto, e penso che volessero proprio puntare a una versione più estrema del personaggio. Ed è quello che ho fatto" ha raccontato ai microfoni di The Wrap "'Se sono venuti da me dopo quel film, raccoglierò la sfida e abbraccerò questa filosofia, vediamo se poi mi diranno di no' ho pensato. Ma non l'hanno fatto".

"La bozza iniziale che mi hanno mandato era già abbastanza dark di per sé" ha rivelato poi "La mia esecuzione è probabilmente ancora più dark, ma quello che stavano sviluppando stava già seguendo quel percorso. Il mio contributo è stato principalmente in termini di portata, tono e humor" continua poi, aggiungendo "Non credo che i cattivi credano veramente di star facendo qualcosa di sbagliato, credo si sentano sempre in un qualche modo giustificati nelle loro azioni".

"Nulla è davvero solo bianco o nero. E vi sembrerà un gioco di parole riferito a Crudelia, ma se cercate di capire le loro motivazioni e da dove derivano, cosa li ha portati a compiere quelle determinate scelte, questo li renderà più umani, creerà empatia" e conclude "Non sto chiedendo al pubblico di legittimare le loro azioni o trovarcisi d'accordo, ma è interessante cercare di trovare una posizione in cui si piò capire perché stanno facendo quel che stanno facendo".

E voi avete già visto Crudelia? Che ne pensate?