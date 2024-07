Alex Cross: la serie Prime Video ispirata ai libri di James Patterson ha una data di uscita

Novità in arrivo su Cross, la serie Prime Video ispirata ai romanzi di James Patterson. Lo streamer ha annunciato la data di uscita dello show diffondendo un poster che ritrae il protagonista Aldis Hodge nel ruolo di Alex Cross. Tutti gli otto episodi debutteranno in oltre 240 Paesi e territori nel mondo il 14 novembre, in esclusiva su Prime Video.

Prodotta da Paramount Television Studios e Skydance Television, Cross è una serie thriller adrenalinica, intensa e ricca di colpi di scena, creata dallo showrunner ed executive producer Ben Watkins e basata sui personaggi dei romanzi bestseller di James Patterson dedicati al detective Alex Cross. Prima ancora del suo debutto, il rinnovo della serie per una seconda stagione è stato annunciato da Prime Video in occasione del primo Upfront di Amazon.

Locandina di Cross

Chi è Alex Cross?

Il personaggio al centro dei romanzo di Patterson, Alex Cross, è un detective e psicologo forense straordinariamente abile nell'entrare nella psiche degli assassini e delle loro vittime, al fine di identificare - e infine catturare - i criminali. Hodge è protagonista e produttore della serie. Il cast di Cross è composto da Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford e Ryan Eggold.

Watkins è showrunner ed executive producer della serie con la sua Blue Monday Productions. Come executive producer figurano anche Sam Ernst, Jim Dunn e Craig Siebels, insieme a James Patterson, Bill Robinson e Patrick Santa per la James Patterson Entertainment. David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost sono executive producer per Skydance Television. Cross è prodotta da Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television.