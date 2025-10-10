Alex Cross 2: un esplosivo teaser trailer annuncia la data di uscita della nuova stagione

Prime Video ha condiviso il trailer della stagione 2 di Alex Cross, svelando così la data di uscita degli episodi: l'appuntamento è stato fissato all'11 febbraio sulla piattaforma di streaming targata Amazon.

Il video regala qualche spettacolare scena d'azione dello show, tra esplosioni, fughe, incendi e nuovi nemici per l'amato personaggio.

Il ritorno della serie tratta dai romanzi

Durante il New York Comic Con sono stati svelati il teaser trailer e la data di uscita della seconda stagione della serie crime thriller Alex Cross, con l'attore Aldis Hodge protagonista ed executive producer. La seconda stagione, prodotta da Amazon MGM Studios e Paramount Television Studios, e composta da otto episodi, debutterà in esclusiva su Prime Video mercoledì 11 febbraio in oltre 240 paesi e territori nel mondo. I primi tre episodi saranno disponibili al lancio, seguiti da nuovi episodi settimanali fino al finale di stagione del 18 marzo.

Ecco il video:

Cosa racconta lo show Amazon

Alex Cross (di cui potete leggere la nostra recensione) è una serie thriller creata dall'executive producer, showrunner e sceneggiatore Ben Watkins, e basata sui personaggi dei best seller di James Patterson dedicati all'omonimo protagonista. Il crime drama è ambientato a Washington D.C. e segue Alex Cross (Aldis Hodge), un brillante detective della omicidi e psicologo forense, dotato della particolare capacità di scavare nella mente degli assassini per identificarli e catturarli. Nella seconda stagione, Cross è sulle tracce di uno spietato giustiziere che dà la caccia a magnati miliardari corrotti.

La seconda stagione vedrà l'ingresso nel cast di Matthew Lillard, Jeanine Mason e Wes Chatham, che entrano a far parte dell'universo di Alex Cross, insieme ai ritorni del cast della prima stagione, tra cui, Isaiah Mustafa, Alona Tal, Samantha Walkes, Juanita Jennings, Caleb Elijah, Melody Hurd e Johnny Ray Gill.

Oltre a Watkins e Hodge, sono executive producer della serie anche Sam Ernst, Jim Dunn, J. David Shanks, Aiyana White, Craig Siebels, Owen Shiflett, James Patterson, Bill Robinson e Patrick Santa.

Alex Cross è prodotto da Amazon MGM Studios e Paramount Television Studios.