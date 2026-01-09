Alex Cross 2: il detective prova a individuare una temibile killer nel trailer

A partire dall'11 febbraio arriverà sugli schermi di Prime Video la stagione 2 della serie Alex Cross, ispirata ai personaggi creati dallo scrittore James Patterson e con star l'attore Aldis Hodge.

Nell'attesa online oggi sono stati condivisi il trailer e il poster delle puntate inedite dello show targato Amazon e prodotto da Paramount Pictures.

Cosa racconteranno i nuovi episodi di Alex Cross

La seconda stagione della serie prende il via quando il magnate Lance Durand (Matthew Lillard) chiede la protezione dell'FBI in seguito ad una minaccia di morte, che lo collegherebbe all'omicidio di un playboy miliardario. Il detective Alex Cross, il protagonista affidato ad Aldis Hodge, e l'agente dell'FBI Kayla Craig (Alona Tal) guidano una nuova missione congiunta per proteggere Durand e trovare l'assassino, che lascia dietro di sé una serie di indizi raccapriccianti. Nel frattempo, John Sampson (Isaiah Mustafa), partner e amico di lunga data di Cross, fa una sorprendente scoperta.

Ecco il trailer:

Gli interpreti e i realizzatori della serie

Oltre al protagonista Aldis Hodge, nei nuovi episodi dello show (di cui potete leggere la nostra recensione della prima stagione) ci sono nel cast Matthew Lillard, Jeanine Mason e Wes Chatham. Tra i ritorni, invece, quelli di Isaiah Mustafa, Alona Tal, Samantha Walkes, Juanita Jennings, Caleb Elijah, Melody Hurd e Johnny Ray Gill.

Creata dall'executive producer e showrunner Ben Watkins, Alex Cross è ambientata a Washington D.C., che segue Alex Cross (Aldis Hodge), brillante detective della omicidi e psicologo forense, dotato della particolare capacità di scavare nella mente degli assassini per identificarli e catturarli. La prima stagione dello show ha registrato oltre 40 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi 20 giorni.

Alex Cross: il poster della stagione 2

Oltre a Watkins, che in questa stagione appare in un ruolo ricorrente, e Hodge, sono executive producer della serie anche Sam Ernst, Jim Dunn, J. David Shanks, Aiyana White, Craig Siebels, Owen Shiflett, James Patterson, Bill Robinson, e Patrick Santa.

Alex Cross è prodotta da Amazon MGM Studios e Paramount Television Studios.