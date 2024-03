Le Cronache di Narnia: Greta Gerwig svela quando inizieranno le riprese del suo film

La regista di Barbie ha firmato per dirigere due film della saga per Netflix

Come saprete, Greta Gerwig è pronta a mettersi al lavoro sul suo prossimo progetto dopo il successo mondiale di Barbie. La regista dirigere infatti due adattamenti de Le Cronache di Narnia per Netflix e ha recentemente rivelato quando dovrebbero iniziare le riprese del primo di questi.

Come da lei stessa rivelato, Gerwig ha firmato per dirigere Narnia molti mesi prima che Barbie venisse distribuito nelle sale, verso la fine del 2022 e ha un accordo con Netflix per scrivere e dirigere "almeno due film" basati sulle storie fantasy di C. S. Lewis.

La regista ha ammesso di avere "incubi ricorrenti" riguardo al progetto. In un'altra intervista, ha detto di essere "terrorizzata". Ha detto che parte dell'attrattiva di questo progetto verteva sul fatto che fosse cresciuta con queste storie e che la "prospettiva femminile" in esse potrebbe avere un grande potenziale.

A che punto è il nuovo Narnia?

Qual è lo stato di avanzamento di questo progetto? Quando si girerà? La Gerwig ha recentemente dichiarato a Deadline che il film dovrebbe entrare in produzione "entro la fine di quest'anno o all'inizio del prossimo", e che l'accordo per due film potrebbe tenerla impegnata per più di quattro anni in questo mondo.

Le Cronache di Narnia, Greta Gerwig sulla regia: "Sono terrorizzata"

Tuttavia, un altro film che la Gerwig ha scritto, ma non diretto, arriverà nelle sale prima di Narnia: si tratta del remake in live-action di Biancaneve e i sette nani della Disney, già oggetto di diverse polemiche. Si tratta dello stesso progetto che il figlio del defunto David Hand, ha definito una "disgrazia" e che Walt Disney e suo padre si sarebbero "rivoltati nella tomba" se fossero stati vivi per vederlo.