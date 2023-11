Biancaneve: Disney nel panico per via delle critiche e del budget fuori controllo?

Nei giorni scorsi è arrivata in rete la prima immagine ufficiale di Biancaneve, live action di uno dei cartoni più celebri della Disney, e le critiche sono state feroci. Il film è stato rimandato di un anno (adesso uscirà nelle sale il 21 marzo 2025) e a quanto pare la situazione interna agli studios non sembrerebbe delle migliori. Stando a una recente indiscrezione di MailOnline Disney sarebbe nel panico per via dei 300 milioni di dollari già spesi.

"Disney si è trovata costretta a rimandare Biancaneve perchè ci avevano speso così tanti soldi e se dovesse rivelarsi un disastro al box-office, tutti i futuri remake in live action sarebbero a rischio. Così come un potenziale sequel del film".

"Ma non è tutto, stanno cercando di far fronte alle pesanti critiche che sono arrivate in rete e realizzare un film che possa piacere e soprattutto sia fatto nel modo giusto. Hanno compreso di aver sbagliato alcune cose e vogliono raddrizzare il tiro" si legge all'interno del report. "Si tratta di una tempesta perfetta in questo momento. Hanno rimandato il film anche per via del merchandising. Devono realizzare tanti giocattoli e hanno bisogno che i nani e il resto dei personaggi siano esattamente come dovrebbero essere".

Di cosa parla il live action di Biancaneve

La nuova versione della storia non si concentrerà sugli aspetti romantici della storia, ma sul percorso che porta Biancaneve a diventare la leader che suo padre sperava diventasse. Alla regia c'è Marc Webb, mentre la sceneggiatura è firmata da Greta Gerwig ed Erin Cressida Wilson.

Il film Snow White vedrà Rachel Zegler nel ruolo della bella principessa, mentre Gal Gadot sarà la regina cattiva.