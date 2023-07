Le cronache di Narnia: Greta Gerwig si occuperà della sceneggiatura e della regia di due film

Greta Gerwig, dopo Barbie, sarà impegnata nello sviluppo di due film che riporteranno sul grande schermo la saga Le cronache di Narnia.

L'indiscrezione era emersa online nel mese di novembre e, da allora, non erano più apparsi aggiornamenti riguardanti il progetto.

La conferma del progetto

In un articolo pubblicato da The New Yorker in occasione dell'imminenente uscita nelle sale di Barbie, si conferma ora che Greta Gerwig ha un "accordo con Netflix per scrivere e dirigere almeno due film basati su Le cronache di Narnia scritte da C.S. Lewis".

L'agente dell'attrice e filmmaker, Jeremy Barber, ha spiegato al magazine: "Io e Greta abbiamo costruito una carriera in modo davvero consapevole. La sua ambizione non è di essere la più grande donna regista, ma una regista di un grande studio. E Barbie era una proprietà intellettuale che suscitava il suo interesse".

Barbie: tutto quello che sappiamo sul film di Greta Gerwig

Il ritorno su Netflix

Le cronache di Narnia sono arrivate sul grande schermo dal 2005 al 2010. L'accordo di Netflix stretto nel 2018 permette alla piattaforma di streaming di Netflix di avere i diritti di tutti i sette romanzi della saga. Tra i produttori dei progetti tratti dall'opera letteraria, che dovrebbero comprendere anche delle serie tv, ci sono anche Mark Gordan, Douglas Gresham e Vincent Sieber.