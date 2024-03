Le cronache di Narnia, l'interprete originale sul reboot Netflix di Greta Gerwig:'Mi rende triste'

William Moseley, l'interprete di Peter Pevensie nella trilogia cinematografica, non è felice per la nuova versione.

Greta Gerwig lavorerà alla nuova versione cinematografica de Le cronache di Narnia, reboot dei famosi romanzi fantasy di C.S. Lewis. Una notizia che ha attirato l'attenzione dei fan ma ha suscitato anche la reazione di una star della precedente trilogia, William Moseley.

William Moseley, Skandar Keynes, Ben Barnes, Anna Popplewell e Peter Dinklage in una scena del film Le cronache di Narnia: il Principe Caspian

Interpellato da Bleeding Cool sulla possibilità di tornare nel franchise, Moseley si è dimostrato piuttosto dubbioso, soprattutto perché Netflix ha deciso di rilanciare la saga:"Non credo lo faranno. Non credo verrò chiamato per Narnia di Netflix perché lo stanno rilanciando e riavviando".

Addio a Narnia

Moseley non nasconde un po' di delusione per essersi ormai lasciato alle spalle quel periodo:"Non faccio più parte di quel mondo, il che a volte mi rende triste perché amo il mondo di Narnia e farne parte. È come se fossi in Star Wars e potessi vedere com'erano gli Stormtrooper. Tutte le cose fantastiche hanno funzionato, ed è divertente".

William Moseley ha recitato al fianco di Anna Popplewell (Susan Pevensie), Georgie Henley (Lucy Pevensie) e Skandar Keynes (Edmund Pevensie) nella trilogia di Narnia inaugurata nel 2005 con Il leone, la strega e l'armadio, proseguita con Il principe Caspian e conclusasi con Il viaggio del veliero.

Nonostante le basse probabilità di tornare nel franchise, Moseley ammette che gli piacerebbe visitare il set insieme al resto del cast originale:"Sei un po' come un bambino quando sei sul set, quindi mi piacerebbe andarci solo per vedere com'è e cosa stanno costruendo. Spero che me lo permettano insieme ad Anna, Georgie, Skandar e Ben [Barnes]"