Le cronache di Narnia, Greta Gerwig svela: 'Sono molto intimorita all'idea di realizzare i film'

Greta Gerwig, reduce dal successo di Barbie, si sta occupando del nuovo adattamento cinematografico delle Cronache di Narnia e la regista ha parlato del modo in cui sta affrontando l'incarico.

La regista ha infatti rilasciato un'intervista a BBC Radio 4 Today e non ha nascosto i suoi timori.

Le dichiarazioni di Greta

Le cronache di Narnia

Parlando del suo impegno come sceneggiatrice e regista dei nuovi film basati sui libri, Greta Gerwig ha dichiarato: "Sono leggermente in uno stato di terrore perché adoro realmente Narnia. Ho amato così tanto la saga da ragazzina. E, ora che sono adulta, C.S. Lewis era un pensatore e uno scrittore. Sono intimidita nel realizzare il progetto".

La filmmaker ha aggiunto: "Si tratta qualcosa per cui vale veramente la pena essere intimorita. Non essendo poi britannica, sento particolarmente la pressione di volerlo realizzare in modo corretto... Penso sia come quando gli americani fanno Shakespeare, c'è un leggero sentimento di riverenza e forse dovremmo trattarlo con extra attenzione. Non è del nostro paese".

Nel mese di luglio Gerwig aveva confermato che avrebbe scritto e diretto almeno due film della saga per Netflix. Attualmente non è stato svelato quali romanzi saranno alla base dei film.