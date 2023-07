Le Cronache di Narnia, Greta Gerwig sulla regia:'Sono terrorizzata'

Nella settimana dedicata soprattutto a Barbie, il suo ultimo film da regista, Greta Gerwig sta già pensando al suo prossimo progetto, la nuova versione de Le Cronache di Narnia, che pare spaventi non poco la star di Frances Ha.

"Ne ho davvero paura, il che mi sembra un buon punto di partenza. Penso che quando ho paura è sempre un buon segno. Forse quando smetterò di avere paura sarà un modo per dirmi 'Ok, forse non dovrei farlo'. No, ne sono terrorizzata. È straordinario, quindi vedremo, non lo so" ha dichiarato.

Gerwig ha aggiunto che le piacerebbe avventurarsi anche in altre storie:"Spero di realizzare tutti i diversi tipi di film nel corso del tempo che ho a disposizione, il che è molto ma anche limitato. Voglio fare cose grandi e cose piccole e altre opportunità nel mezzo. Avere a disposizione un'altra grande tela è eccitante e spaventoso".

Non perdetevi Barbie di Greta Gerwig al cinema, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli dei protagonisti. Il film racconta la storia di Barbie, che scopre di non essere perfetta ed è costretta a partire da Barbieland per il mondo reale insieme al fidanzato.