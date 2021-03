Critics Choice Awards 2021: Nomadland, Chadwick Boseman e The Crown tra i vincitori

Nomadland, Chadwick Boseman e The Crown tra i vincitori dei Critics Choice Awards 2021 annunciati da Taye Diggs in una cerimonia parte in persona e parte virtuale che si è tenuta poche ore fa.

Ma Rainey's Black Bottom: una scena con Chadwick Boseman

Nomadland ha conquistato il premio per il Miglior Film consolidando la sua corsa all'Oscar e portandosi a casa anche i premi per la miglior regia e per la miglior sceneggiatura non originale andati a Chloe Zhao.

Nel settore televisivo, ad avere la meglio è la serie Netflix The Crown che premia anche la performance di Gillian Anderson come miglior attrice non protagonista e quelle di Josh O'Connor ed Emma Corrin come miglior attore e attrice in una serie drammatica.

A Zendaya è andato il SeeHer Award, Daniel Kaluuya è stato eletto miglior attore non protagonista per la brillante performance in Judas and the Black Messiah. Michael K. Williams di Lovecraft Country e Uzo Aduba di Mrs. America hanno conquistato i premi per le migliori interpretazioni in una miniserie o film tv in un'edizione inclusiva che ha visto il trionfo postumo di Chadwick Boseman per Ma Rainey's Black Bottom, premio ritirato ancora una volta dalla moglie Taylor Simone Ledward. Il permio per la miglior attrice è andato invece all'inglese Carey Mulligan per il controverso Promising Young Woman.

Tre premi per Ted Lasso, miglior serie comica che ha visto premiati anche i suoi protagonisti Jason Sudeikis e Hannah Waddingham. Il film Amazon Palm Springs è stato eletto miglior commedia dell'anno, mentre Maria Bakalova ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista in Boris Subsequen Film.

Nello scontro tra studios, Netflix guida la gara con 14 premi, seguita da Amazon Studios e Searchlight Pictures con quattro vittorie, mentre Apple TV+ è a quota 3.

Di seguito la lista dei vincitori dei Critics Choice Awards 2021:

FILM WINNERS

BEST PICTURE

Nomadland (Searchlight Pictures)

BEST ACTOR Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom (Netflix)

BEST ACTRESS

Carey Mulligan - Promising Young Woman (Focus Features)

BEST SUPPORTING ACTOR

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

BEST SUPPORTING ACTRESS

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios)

BEST YOUNG ACTOR/ACTRESS

Alan Kim - Minari (A24)

BEST ACTING ENSEMBLE

The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

BEST DIRECTOR

Chloé Zhao - Nomadland (Searchlight Pictures)

BEST ORIGINAL SCREENPLAY

Emerald Fennell - Promising Young Woman (Focus Features)

BEST ADAPTED SCREENPLAY

Chloé Zhao - Nomadland (Searchlight Pictures)

BEST CINEMATOGRAPHY

Joshua James Richards - Nomadland (Searchlight Pictures)

BEST PRODUCTION DESIGN

Donald Graham Burt, Jan Pascale - Mank (Netflix)

BEST EDITING (ex aequo)

Alan Baumgarten - The Trial of the Chicago 7 (Netflix) Mikkel E. G. Nielsen - Sound of Metal (Amazon Studios)

BEST COSTUME DESIGN

Ann Roth - Ma Rainey's Black Bottom (Netflix)

BEST HAIR AND MAKEUP

Ma Rainey's Black Bottom (Netflix)

BEST VISUAL EFFECTS

Tenet (Warner Bros.)

BEST COMEDY

Palm Springs (Hulu and NEON)

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM

Minari (A24)

BEST SONG

Speak Now - One Night in Miami (Amazon Studios)

BEST SCORE

Trent Reznor & Atticus Ross, Jon Batiste - Soul (Disney)

TV WINNERS

BEST DRAMA SERIES

The Crown (Netflix)

BEST ACTOR IN A DRAMA SERIES

Josh O'Connor - The Crown (Netflix)

BEST ACTRESS IN A DRAMA SERIES

Emma Corrin - The Crown (Netflix)

BEST SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES

Michael K. Williams - Lovecraft Country (HBO)

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES

Gillian Anderson - The Crown (Netflix)

BEST COMEDY SERIES

Ted Lasso (Apple TV+)

BEST ACTOR IN A COMEDY SERIES

Jason Sudeikis - Ted Lasso (Apple TV+)

BEST ACTRESS IN A COMEDY SERIES

Catherine O'Hara - Schitt's Creek (Pop)

BEST SUPPORTING ACTOR IN A COMEDY SERIES

Daniel Levy - Schitt's Creek (Pop)

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A COMEDY SERIES

Hannah Waddingham - Ted Lasso (Apple TV+)

BEST LIMITED SERIES

The Queen's Gambit (Netflix)

BEST MOVIE MADE FOR TELEVISION

Hamilton (Disney+)

BEST ACTOR IN A LIMITED SERIES OR MOVIE MADE FOR TELEVISION

John Boyega - Small Axe (Amazon Studios)

BEST ACTRESS IN A LIMITED SERIES OR MOVIE MADE FOR TELEVISION

Anya Taylor-Joy - The Queen's Gambit (Netflix)

BEST SUPPORTING ACTOR IN A LIMITED SERIES OR MOVIE MADE FOR TELEVISION

Donald Sutherland - The Undoing (HBO)

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A LIMITED SERIES OR MOVIE MADE FOR TELEVISION

Uzo Aduba - Mrs. America (FX)

BEST TALK SHOW

Late Night with Seth Meyers (NBC)

BEST COMEDY SPECIAL (ex aequo)

Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill (Netflix) Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia (Netflix)

BEST SHORT FORM SERIES

Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler (AMC/Youtube)