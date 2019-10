Crisis On Infinite Earths: Oliver Queen ferito e contuso in una foto del crossover

Oliver Queen appare ferito e contuso in una foto del crossover Crisis On Infinite Earths.

Una nuova foto di Crisis On Infinite Earths, tradizionale crossover dell'Arrowverse, mostrerebbe il volto di Oliver Queen ferito e contuso.

A diffondere la foto su Twitter è la star di Arrow Stephen Amell, suggerendo che il suo Oliver Queen non se la caverà tanto bene nel crossover. "Crisis on Infinite Earths è grandioso" ha scritto l'attore a ironico commento della foto.

Crisis On Infinite Earths is going great! pic.twitter.com/Py4W7DfyeC — Stephen Amell (@StephenAmell) October 1, 2019

La foto potrebbe confermare le voci secondo cui Oliver Queen non sopravviverà a Crisis On Infinite Earths, visto che si avvicina il gran finale di Arrow, che potrebbe dunque concludersi con la morte dell'eroe amatissimo dal pubblico.

Nei cinque episodi che comporranno l'evento televisivo Crisi sulle Terre Infinite troveranno spazio personaggi quali Superman, Lois Lane e a quanto pare anche Wonder Woman. Il crossover Crisis on Infinite Earths si basa sull'omonima storyline dei fumetti che, nel 1985, portò alla semplificazione del Multiverso della DC Comics, riunendo tutti i mondi paralleli in un unico universo.

L'evento coinvolgerà, tra dicembre e gennaio, tutte e cinque le serie del franchise: Arrow (che giungerà al termine con l'ottava stagione), Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow e la new entry Batwoman. Tra gli ospiti confermato il debutto live-action del Bruce Wayne di Kevin Conroy, storica voce del personaggio in vari progetti animati e videoludici.