Criminal Minds: Evolution è stata rinnovata per una terza stagione

Criminal Minds: Evolution tornerà per la terza stagione! Paramount+ ha annunciato la notizia questa mattina sui social media. Prima ancora della messa in onda della seconda stagione, Paramount continua a puntare su un volto familiare per gli spettatori. In un'epoca in cui gli ascolti Nielsen possono essere un po' un'avventura per gli show tradizionali, Criminal Minds è rimasto un pilastro. (Durante le prime fasi della pandemia, la serie ha avuto un'impennata grazie al fatto che le persone hanno rivisitato la serie o l'hanno scoperta per la prima volta).

Il passaggio a Paramount+ per le ultime puntate ha anche rinvigorito la fanbase di lunga data. Non molto tempo fa, ComicBook ha incontrato Adam Rodriguez per capire cosa ha reso le ultime stagioni così gratificanti. Ci sono alcune differenze cinematografiche fondamentali in gioco.

Criminal Minds: Evolution, Josh Stewart non tornerà nel revival

Cosa rende diversa Criminal Minds: Evolution

"Oh, cavolo, prima di tutto grazie, perché la pensiamo allo stesso modo. Siamo così contenti di trasmettere lo show su Paramount+ in più di un modo. Voglio dire, è ovviamente Criminal Minds: Evolution", ha detto Rodriguez. "Quindi è leggermente diverso da quello che era Criminal Minds. Ma abbiamo questi personaggi che sono stati in giro per tutti questi anni e hanno costruito un rapporto con il pubblico che ora possiamo esplorare in un modo nuovo".

Criminal Minds: Evolution - Una foto di scena

L'attore ha poi aggiunto: "Quindi lo show si presta a sembrare più cinematografico grazie alla maggiore quantità di tempo e spazio che abbiamo per esplorare i personaggi e le storie. Penso che un'altra parte importante di questo successo sia l'aggiunta di Anthony Pietro, che ora è il nostro direttore della fotografia, è magnifico e ha un occhio fantastico e un grande feeling con lo show. E oltre a tutto questo, si adatta anche alla cultura della serie".

Paramount+ ha fornito ulteriori informazioni sulla prossima seconda stagione: "Questa stagione di Criminal Minds: Evolution ha come protagonisti Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Zach Gilford, Ryan-James Hatanaka con Adam Rodriguez e Paget Brewster. Tra le guest star figurano Clark Gregg, Felicity Huffman, Liana Liberato, Paul F. Tompkins, Tuc Watkins e Brian White".