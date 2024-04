Criminal Minds: Evolution 2, Felicity Huffman avrà il ruolo dell'ex moglie di Gideon

Felicity Huffman tornerà a lavorare per la televisione in occasione della stagione 2 della serie Criminal Minds: Evolution, di cui sarà una guest star.

L'attrice è stata coinvolta nella serie prodotta per Paramount+ con un ruolo importante: quello dell'ex moglie di Jason Gideon.

I dettagli del personaggio

Felicity Huffman in una scena dell'episodio You Must Meet My Wife di Desperate Housewives

La produzione della serie Criminal Minds: Evolution ha infatti svelato che Felicity Huffman interpreterà la dottoressa Jill Gideon, ex moglie del personaggio che ha avuto un ruolo essenziale nello show originale.

La donna è una brillante psichiatra che accetta di aiutare l'Unità di analisi comportamentale dell'FBI durante le indagini su una possibile cospirazione. Jill non è entusiasta all'idea di tornare nel team, considerando la sua complicata storia con David Rossi (Joe Mantegna) e il suo defunto ex marito, Jason Gideon (Mandy Patinkin), ma presto si rende conto che le sue capacità potrebbero aiutarli a scoprire un altro indizio legato al mistero di Gold Star.

Le riprese degli episodi della seconda stagione sono attualmente in corso e nel cast ci sono A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Zach Gilford, Ryan-James Hatanaka, Adam Rodriguez, e Paget Brewster.

Erica Messer è showrunner e produttrice esecutiva del nuovo capitolo del franchise di Criminal Minds.

Huffman tornerà a lavorare per il piccolo schermo dopo essere stata protagonista per otto stagioni di Desperate Housewives, essere stata coinvolta in show come American Crime e Sports Night, e aver avuto un ruolo in When They See Us, progetto targato Netflix.