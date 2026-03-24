Connor Storrie, star di Heated Rivalry, tra le guest star di Criminal Minds: Evolution

La serie Criminal Minds: Evolution arriverà a quota 20 stagioni: Paramount+ ha infatti annunciato il rinnovo dello show svelando quando arriverà sugli schermi la diciannovesima.

L'appuntamento per i fan è stato fissato al 28 maggio e tra le guest star delle prossime puntate ci sarà anche Connor Storrie, la star di Heated Rivalry.

Il ritorno delle indagini dei profiler

Lo show con star Joe Mantegna segue le indagini del team di profiler dell'FBI che devono individuare e catturare i criminali più pericolosi degli Stati Uniti prima che entrino di nuovo in azione.

Nel diciottesimo capitolo della storia gli esperti avevano dovuto collaborare con il killer interpretato da Zach Gilford per fermare i suoi seguaci che stavano seminando caos e morte in tutta la nazione.

Criminal Minds: Evolution ha come protagonisti anche Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Zach Gilford, RJ Hatanaka, Adam Rodriguez e Paget Brewster.

Tra gli interpreti delle puntate della diciannovesima stagione, oltre a Connor Storrie, ci sono anche Justin Kirk (Angels in America), Yvette Nicole Brown (Community), Clark Gregg (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D), Paul F. Tompkins (Bojack Horseman), Cress Williams (Black Lightning), Kofi Siriboe (Queen Sugar), Lyndon Smith (Step Sisters), Richard Cabral (Mayans), Jeri Ryan (Star Trek Voyager), Rob Yang (The Menu), Nicholas Gonzalez (The Good Doctor), Inny Clemons (Judging Amy), Nicole Pacent (Westworld), Dash Mihok (Ray Donovan), Joseph Cross (Big Little Lies) e Cara Jade Myers (Killers of the Flower Moon).

L'attesa per il ritorno di Heated Rivalry

Connor tornerà prossimamente sugli schermi televisivi riprendendo il ruolo di Ilya Rozanov nella serie, diventata un fenomeno mondiale, Heated Rivalry (di cui potete leggere la nostra recensione), distribuito in Italia grazie a HBO Max, tra circa un anno.

Nel cast della serie, oltre a Hudson William e Connor Storrie nei ruoli di Shane e Ilya, ci sono anche François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Nadine Bhabha, Sophie Nélisse e Ksenia Daniela Kharlamova.

Sul red carpet degli Oscar Williams ha rivelato cosa possono aspettarsi i fan dai prossimi episodi con una sola parola, ma molto chiara: "Sesso".

Nell'attesa i fan potranno tuttavia vedere Connor nella serie dedicata a crimini, omicidi e misteri e sarà interessante vedere l'attore alle prese con una storia molto diversa rispetto a quella dell'amore 'proibito' tra giocatori di hockey.