Criminal Minds: Evolution, una star di Lucifer si unisce al cast della terza stagione

La star di Lucifer, Aimee Garcia, sta per entrare nel cast di Criminal Minds: Evolution. Secondo quanto riportato da Deadline, Garcia dovrebbe interpretare la dottoressa Julia Ochoa, una rinomata neuropsichiatra il cui lavoro per aiutare un paziente di alto profilo a riprendersi da una lesione cerebrale traumatica la porta a entrare in contatto con il cast principale di Criminal Minds: Evolution.

Questo la metterà in contrasto con l'agente Luke Alvez di Adam Rodriguez, le cui tattiche sono molto più aggressive di quelle della dottoressa Ochoa. Garcia è diventata subito una beniamina dei fan durante le cinque stagioni in cui ha interpretato la scienziata forense Ella Lopez in Lucifer.

Criminal Minds: Thomas Gibson sospeso dalla serie per rissa

I dettagli dello show

Iniziata nel 2022, Criminal Minds: Evolution segue i restanti membri della squadra dell'Unità di analisi comportamentale dell'FBI della serie originale. Lo show vede il ritorno delle star Joe Mantegna, A. J. Cook, Kirsten Vangsness, Paget Brewster, Aisha Tyler e Adam Rodriguez.

Lucifer 5: Tom Ellis e Aimee Garcia nel sesto episodio

Anche se Criminal Minds: Evolution vede i membri della squadra occuparsi di una serie di casi scioccanti, lo show si concentra anche sui continui sforzi del collettivo di serial killer creato dall'omicida Elias Voit, interpretato da Zach Gilford.

Ecco cosa recita la sinossi dello show: "In Criminal Minds, una squadra d'élite di profiler dell'FBI analizza le menti criminali più contorte del paese, anticipando le loro prossime mosse prima che possano colpire di nuovo. Ciascun membro della squadra mette a disposizione la propria esperienza per individuare le motivazioni dei predatori e identificare le cause emotive per fermarli. Il gruppo principale comprende un profiler ufficiale altamente qualificato nell'entrare nella mente dei criminali, un genio eccentrico, l'ex referente per i media che riesce a bilanciare abilmente la vita familiare e il lavoro, e un mago del computer".