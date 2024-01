I mercen4ri - Expendables, Dolph Lundgren sul flop: 'Quando Stallone non guida il progetto, la qualità decade'

Il flop de I mercen4ri - Expendables non è risultato una sorpresa per Dolph Lundgren. L'attore svedese aveva previsto tutto visto che il coinvolgimento ridotto di Sylvester Stallone nel progetto è stato uno dei motivi della scarsa qualità fin dalla sceneggiatura.

I Mercen4ri - Expendables: una scena del film

Parlando con Screen Rant, Lundgren ha parlato dei numerosi problemi che la produzione ha dovuto affrontare spiegando che le stroncature, per lui, non sono state una sorpresa vista la scarsa qualità della scrittura e la sostituzione del regista originale Patrick Hughes con Scott Waugh poche settimane prima dell'inizio delle riprese.

"Non ho letto le recensioni, perché sapevo cosa avrebbero detto. Quel progetto ha avuto problemi fin dall'inizio, e di solito inizia con la sceneggiatura che in questo non era buona", ha detto. "Non interpreto il protagonista, quindi è difficile per me valutare alcune di queste questioni, ma so che Stallone non era coinvolto come di solito lo è. Ha semplicemente interpretato un personaggio. Quando è al comando, la qualità è buona, non scenderà sotto un certo livello. Ma lui non era coinvolto, quindi penso che il problema fosse la sceneggiatura, e poi il regista è stato sostituito un mese prima delle riprese."

I mercenari 4 - Expendables, la recensione: un'assurda ma piacevole distrazione

Un veterano del franchise

Dolph Lundgren ha recitato in tutti e quattro i capitoli della serie I Mercenari, interpretando uno dei membri del gruppo titolare, Gunner Jensen. Secondo Lundgren, il quarto capitolo ha deviato dal focus del franchise che aveva fatto funzionare i precedenti capitoli. Inoltre lo sciopero del SAG-AFTRA non ha certo giovato alla produzione, danneggiando il suo potenziale di marketing.

"Penso anche che gli originali, soprattutto i primi due capitoli, riguardassero la squadra. Si trattava di un lavoro di squadra, e parte di questo è andato perso, quindi mi è dispiaciuto veder andare le cose in quel modo. Perché c'erano 50 Cents, lui era eccezionale, e Megan Fox... erano tutte ottime risorse" ha aggiunto Lundgren. "Inoltre, il film è stato distribuitodurante lo sciopero, il che non è stato molto intelligente, quindi non hanno potuto fare alcuna pubblicità. Se avessimo avuto una grande première costellata di star con Megan Fox e 50 Cents e Stallone, Andy Garcia e Statham, l'attenzione sarebbe stata più alta. E sono sicuro che il film sarebbe andato meglio, ma è un peccato. Sono rimasto deluso."