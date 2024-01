Rocky, Dolph Lundgren:'Lo spin-off su Drago ha uno script intrigante, ma è in stallo per colpa di Creed 4'

Dolph Lundgren è convinto che lo spin-off su Ivan Drago è in stand by a causa di Creed 4.

Dolph Lundgren ha condiviso il proprio pensiero in merito allo spin-off di Rocky, Drago, con protagonista il celebre boxeur Ivan Drago, interpretato dall'attore svedese nel film Rocky IV.

La scena finale di Rocky 4

In un'intervista per Screenrant, Dolph Lundgren ha dichiarato che il progetto stava progredendo bene, prima che scendesse nella lista delle priorità a causa di... Creed 4:"MGM stava sviluppando lo script intitolato Drago riguardo al mio personaggio e mio figlio. Penso che quello che è successo sia che lo studio ha cambiato dirigenti, e poi Creed 3 ha avuto molto successo, quindi hanno iniziato a prepararsi per Creed 4. Questo è successo l'anno scorso e poi c'era un problema con una star di Creed 4. La trama che avevano nello script di Drago era interessante, era una sorta di sbarco in America, una specie di angolo sull'immigrazione, con me e mio figlio, era abbastanza cool".

Il ritorno di Drago

Dolph Lundgren è tornato nel ruolo di Ivan Drago in Creed 2 nel 2018 e poco dopo sono emersi i primi rumor su Drago:"Succede che, in Creed 2, siamo in Ucraina, all'inizio siamo a Kiev. È lì che inizia il film, anche se non viene menzionato troppo. Ma nella versione dello script che ho letto, inizia con un'invasione russa e in quella versione passiamo attraverso esperienze difficili che ci fanno desiderare di venire in America. Era abbastanza interesante".

Sylvester Stallone ha criticato lo stato attuale della saga di Rocky, accusando il produttore Irwin Winkler di essersi impossessato dei diritti del franchise e degli spin-off, affermando che si tratta di una ferita aperta perché avrebbe voluto lasciare qualcosa ai propri figli.

In attesa di sapere se Drago verrà realizzato, Creed 4 con Michael B. Jordan è in arrivo. L'interprete di Adonis Creed, dopo aver diretto il terzo film, sarà alla regia anche del quarto capitolo.