Creed 3: il trailer italiano del film diretto e interpretato da Michael B. Jordan

Il 2 marzo arriverà nelle sale Creed 3 e il trailer italiano regala qualche anticipazione sull'atteso progetto diretto e interpretato da Michael B. Jordan.

Nel video si vede infatti quello che accade quando il protagonista riceve una visita inaspettata legata al suo passato, situazione che ha non poche conseguenze sulla sua vita privata e sulla sua carriera nel mondo della boxe.

Creed III è stato prodotto da MGM e il sequel è stato diretto e interpretato da Michael B. Jordan che ha già avuto la parte del protagonista Adonis "Donnie" Johnson nei primi due capitoli, Creed - Nato per combattere e Creed II.

I precedenti film hanno incassato rispettivamente 5.5 milioni di euro nel 2016 ed oltre 7 milioni di euro nel 2019.

Il sequel sarà il primo titolo della saga di Rocky a non mostrare Sylvester Stallone nei panni del leggendario pugile. L'interprete di Rocky Balboa è comunque coinvolto in veste di produttore.

Creed III si divide tra azione a dramma e affronta il tema della boxe con intimità e la descrive in tutte le sue coinvolgenti e struggenti sfumature.

Completano il cast: Tessa Thompson, Jonathan Majors, Selenis Leyva, Phylicia Rashad.

