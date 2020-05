Creed 3, Sylvester Stallone: "Rocky Balboa potrebbe non tornare"

Sylvester Stallone anticipa la possibilità di non comparire nel ruolo di Rocky Balboa in Creed 3, ma non per questo abbandona il suo personaggio più iconico.

Sylvester Stallone ha messo in guardia i fan rivelando che Rocky Balboa potrebbe non fare ritorno in Creed 3. Dopo la fine della sua carriera pugilistica, Stallone è stato convinto a fare ritorno nei panni del leggendario Rocky in Creed, stavolta in veste di mentore. Ma adesso la sua corsa potrebbe essere giunta al termine.

Creed II: Sylvester Stallone in un momento del film

Pur avendo fatto ritorno in Creed II, in molti hanno avuto l'impressione che la storia di Rocky Balboa sia ormai giunta a una definitiva conclusione. Così, nel corso di un q&a su Instagram, Sylvester Stallone ha anticipato la possibilità di non comparire in Creed III, visto che la sua carriera di pugile è ormai finita, ma ha però aggiunto di avere ancora qualche idea per un eventuale sequel di Rocky:

"Credo nel film, è possibile, sì. Ma non dico mai di no a un sequel di Rocky perché ho un paio di idee."