Creed 3: Michael B. Jordan affronta un nuovo rivale nel trailer

Dopo una lunga attesa, finalmente Warner Bros. ha diffuso il primo trailer di Creed 3, terzo capitolo della saga pugilistica spinoff di Rocky che vede un nuovo cambio alla regia dove fa il suo debutto il protagonista Michael B. Jordan.

"Non puoi fuggire dal tuo passato" si legge nella frase di lancio dei character poster di Creed 3. Concetto ribadito nel trailer che si apre introducendo la famiglia di Adonis Creed, impegnata a barcamenarsi tra successi sportivi e musicali. Adonis si sente già arrivato finché un personaggio del suo passato, che in un primo momento non riconosce, si palesa a fianco della sua vettura. Si tratta di Damian Anderson (Jonathan Majors), ex ragazzo di strada (apparentemente) divenuto a sua volta pugile dopo un duro allenamento. Dame sembra catturare l'attenzione di Adonis e Bianca. In un primo tempo la coppia sembra accoglierlo tra le proprie amicizie, dandogli fiducia, ma l'atteggiamento ostile del personaggio, che ben presto si rivelerà un feroce rivale per Adonis, lascia trapelare cattive intenzioni. Nel trailer non mancano omaggi al franchise come il tradizionale montaggio dell'allenamento dei pugili, la preparazione al combattimento e alcune sequenze del ring, il tutto accompagnato da musiche incalzanti in perfetta tradizione di Rocky.

Creed - Nato per Combattere: quando il sogno americano diventò nero

Parlando della preparazione per questo nuovo ruolo multitasking di attore, regista e produttore, Michael B. Jordan ha spiegato: "Ogni preparazione al debutto alla regia non sarebbe stata abbastanza. La meditazione mi ha aiutato, mi ha permesso di mettere a fuoco le idee, a guardare dentro me stesso. in più prima di questo progetto ho lavorato con Denzel Washington, che mi ha diretto in Le parole che voglio dirti. Lui mi ha fornito consigli preziosi. Io mi sono preoccupato soprattutto di raccontare una storia legata alla mia esperienza personale e a quella di persone che conosco. Volevo connettermi con le persone. In un primo momento ho scritto le mie idee, ho pianificato il progetto che era nella mia testa, ma poi ho dovuto comunicarlo agli altri ed ero terrorizzato. Quando ho iniziato a girare però questa preoccupazione è passata".

Creed3 sarà il primo film della saga di Rocky a non mostrare Sylvester Stallone nei panni del leggendario pugile. Nel primo Creed, Rocky Balboa è tornato in azione per addestrare il figlio del suo vecchio amico e concorrente Apollo. A sua volta, Adonis ha deciso di prendersi cura del vecchio campione, ormai malato. Il franchise di Creed è sempre stato pensato per passare il testimone da Balboa a un nuovo campione, ma Stallone è comunque apparso anche in Creed II. Ciò significa che Creed 3 sarà il test finale per vedere come il franchise può andare avanti senza la sua star originale.

Creed 3 vedrà il ritorno di Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris e Florian Munteanu. L'uscita italiana di Creed 3 è fissata per il 23 marzo 2023 con Eagle Pictures.