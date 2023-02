Creed III: le prime reazioni sono forti e lodano il debutto di Michael B. Jordan alla regia

Nei giorni scorsi si sono tenute le anteprime stampa internazionali di Creed III, nuovo capitolo del franchise spinoff di Rocky con Michael B. Jordan nei panni di Adonis Creed. Oltre a essere protagonista questa volta l'attore ha deciso di cimentarsi anche nelle vesti di regista e sembrerebbe proprio che la sua performance abbia avuto successo.

Le prime reazioni emerse in rete sono molto forti e lodano il debutto alla regia di Michael B. Jordan. Matt Neglia di Next Best Picture scrive: "Michael B. Jordan, al suo debutto assoluto alla regia, svolge un lavoro incredibile. La sua performance è sicuramente tra le migliori in carriera e le scene di boxe in IMAX sono fantastiche. Jonathan Majors porta carisma e potenza a una storia personale di due amici diventati nemici".

Matt Maytum di TotalFilm invece scrive: "Creed III è grandioso! Beneficia dell'antagonista interpretato da Jonathan Majors, senza dubbio uno degli avversari più interessanti che Adonis abbia mai affrontato. Michael B. Jordan rimane una garanzia davanti e dietro alla telecamera. Anche Tessa Thompson rimane un asset importante per il franchise".

Creed 3, Michael B. Jordan presenta il trailer: "Nella storia di Adonis racconto un pezzo della mia storia"

Infine il commento di Matt Ramos: "Creed 3 è il miglior capitolo della trilogia. Il film è scritto in maniera brillante e Jonathan Majors ruba nuovamente la scena in un film che non è suo. Non saprete per chi tifare. Un fantastico debutto alla regia per Michael B. Jordan. Il film ha superato le mie aspettative".

Creed III sarà il primo titolo della saga di Rocky a non mostrare Sylvester Stallone nei panni del leggendario pugile. L'interprete di Rocky Balboa è comunque coinvolto in veste di produttore. Il film si divide tra azione a dramma e affronta il tema della boxe con intimità e la descrive in tutte le sue coinvolgenti e struggenti sfumature.