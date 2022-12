Creed 3: la nuova immagine rende omaggio a Rocky 2

Il magazine Total Film ha diffuso in rete una nuova immagine di Creed III che mostra Adonis Creed, interpretato da Michael B. Jordan, indossare dei pantaloncini simili a quelli del padre in Rocky II.

Arriverà nelle sale il 2 marzo 2023 Creed III, nuovo capitolo del franchise spinoff di Rocky con protagonista Michael B. Jordan nei panni del pugile Adonis Creed. Il magazine Total Film ha pubblicato due nuove immagini del film: in una vediamo il personaggio interpretato da Jonathan Majors, mentre nell'altra Adonis Creed rendere chiaramente omaggio al padre Apollo Creed.

Il giovane pugile indossa infatti dei pantaloncini color rosso fuoco praticamente identici a quelli utilizzati da Apollo Creed durante il suo epico scontro con Rocky Balboa in Rocky II, film del 1982.

Creed III sarà il primo titolo della saga di Rocky a non mostrare Sylvester Stallone nei panni del leggendario pugile. L'interprete di Rocky Balboa è comunque coinvolto in veste di produttore. Il film si divide tra azione a dramma e affronta il tema della boxe con intimità e la descrive in tutte le sue coinvolgenti e struggenti sfumature.

Completano il cast: Tessa Thompson, Jonathan Majors, Selenis Leyva, Phylicia Rashad. I precedenti film hanno incassato rispettivamente 5.5 milioni di euro nel 2016 ed oltre 7 milioni di euro nel 2019.