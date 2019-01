Creed 2 ruggisce in vetta al boxoffice italiano!

Creed 2 conquista il pubblico italiano all'uscita nelle sale. Il nuovo capitolo della saga di Rocky Balboa si piazza al primo posto nel boxoffice italiano incassando 3.734.000 euro da 524 sale, con una media per sala di 7.000 euro. Creed II, diretto da Steven Caple Jr., vede Adonis Creed (Michael B. Jordan) pronto a tornare sul ring per onorare la memoria del padre affrontando il figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren), responsabile della morte di Apollo Creed in Rocky IV e il pubblico italiano dimostra di gradire (qui trovate la nostra recensione di Creed II).

Mia e il leone bianco, film per famiglie, perde una posizione ed è ora secondo. Al centro della storia una ragazza di Londra la quale si trasferisce in Africa con i genitori, dove instaura un profondo rapporto di amicizia con un cucciolo di leone. La pellicola incassa 1.594 mila euro arrivando a un totale di 3.867 mila euro (qui trovate la recensione di Mia e il leone bianco).

Buon debutto per La favorita di Yorgos Lanthimos, raffinata saita in costume interpretata dalle star Olivia Colman, Rachel Weisz ed Emma Stone (qui la nostra recensione de La favorita). Il film apre incassando un milione di euro da 305 sale, con una media per sala di 3.481 euro.

Glass scivola dalla seconda alla quarta posizione. Il film di M. Night Shyamalan, che conclude la trilogia iniziata con Unbreakable - Il predestinato e proseguita con Split, incassa altri 865.000 euro che lo portano a un totale di 3.168.000 euro (qui potete scoprire le curiosità su Glass).

Al quinti posto troviamo il debutto della commedia americana Ricomincio da me, che vede la star Jennifer Lopez nei panni di Maya, a cui viene rifiutata una promozione, situazione che la demoralizza. I suoi amici decidono quindi di creare per lei una "storia personale" sui social media incredibile, con foto accanto al presidente Barack Obama, e un curriculum in cui si sostiene si sia laureata all'Università di Pennsylvania e parli senza alcuna difficoltà il cinese. Le bugie riescono a farle così ottenere un prestigioso lavoro in un ufficio di Manhattan. Incasso di 862.000 euro da 261 sale, con una media per sala di 3.300 euro.

